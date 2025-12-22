Yandex Go-ով մթերք պատվիրելով՝ կարելի է օգնել վայրի կենդանիներին

Երեւան: Մեդիամաքս: Carrefour-ից Yandex Go-ի միջոցով պատվերներ կատարելով՝ օգտատերերը կարող են հավաքել երկրի վայրի կենդանիների բնակության քարտեզը եւ ստանալ «Հայաստանի գազանների ընկեր» նշանը։
5000 դրամից բարձր յուրաքանչյուր պատվերից ծառայությունը 300 դրամ կփոխանցի Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամին (FPWC)։
Հավաքագրված միջոցները կուղղվեն անազատությունից փրկված արջերի եւ այլ կենդանիների կերակրմանը, խնամքին, բուժմանը եւ վերականգնմանը։
Հավաքածուն բաղկացած է կենդանիների պատկերներով ստիքերներից եւ Հայաստանի խաղային քարտեզից։ 5 000 դրամ եւ ավելի արժեքով պատվերի դեպքում օգտատերը ստանում է մեկ կենդանու ինքնակպչուն պիտակ եւ նրա մասին համառոտ տեղեկատվությամբ քարտ՝ որտեղ է բնակվում եւ ինչով է սնվում։
10 000 դրամ եւ ավելի արժեքով պատվերի դեպքում ինքնակպչուն պիտակի հետ միասին պատվերի հետ կգա նաեւ քարտեզը, որի վրա կարելի է փակցնել կենդանիներին։
Լուսանկարը` Yandex Go
Այն օգտատերերը, ովքեր քարտեզի վրա կհավաքեն հինգ տարբեր կենդանիներ, կստանան «Հայաստանի գազանների ընկեր» նշանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է այցելել Yerevan Mall-ի Carrefour եւ ներկայացնել սթիքերներով քարտեզը։
Ակցիայի մասնակիցներին հասանելի են տասը տեսակի կենդանիների ինքնակպչուն պիտակներ՝ այծյամի, վարազի, Սեւանա լճի իշխանի, ջրասամույրի, խայտաքիսի, աքիսի, մկնաճուռակի, ինչպես նաեւ հազվագյուտ եւ անհետացման եզրին գտնվող տեսակների՝ կովկասյան ընձառյուծի, հայկական մուֆլոնի, գառնանգղի։
Քարտերում ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա յուրաքանչյուր կենդանու սթիքերը պետք է տեղադրել նրա բնակության համապատասխան տարածաշրջանում՝ Վայոց Ձոր, Սյունիք, Տավուշ, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Արագածոտն, Գեղարքունիք եւ Սեւանա լիճ։
Լուսանկարը` Yandex Go
«Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամում մեր աշխատանքի մեծ մասը կապված է բնապահպանության կարեւոր նախաձեռնությունների հետ, ներառյալ լրացուցիչ կերակրումներ, վայրի կենդանիների փրկարար կենտրոնի գործունեություն, ինչպես նաեւ որբացած քոթոթների փրկություն եւ վերադարձ վայրի բնություն։ Yandex Armenia-ի հետ այս համագործակցության շնորհիվ մենք կարողանում ենք այս կարեւոր պահպանական ծրագրերի մասին իրազեկումը հասցնել հայ ընտանիքներին։ Շատ ուրախ ենք այս հնարավորության համար՝ մարդկանց ներշնչելու մեր երկրի վայրի բնությունը պահպանելու կարեւորության մասին» - ասել է Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի (FPWC) հիմնադիր եւ տնօրեն, Բնության պահպանության միջազգային միության խորհրդի անդամ Ռուբեն Խաչատրյանը:
«Նախագծի շրջանակում հատուկ ուշադրություն է դարձվել կենդանիների եւ նրանց բնակավայրերի վերաբերյալ տեղեկատվության ճշգրտությանը եւ արժանահավատությանը։ Yandex Go-ի նախաձեռնությունը խաղային եւ մատչելի ձեւով հնարավորություն է տալիս տարբեր տարիքի մարդկանց՝ երեխաներից մինչեւ մեծահասակներ, պատմել Հայաստանի ֆաունայի մասին եւ նպաստում է բնության նկատմամբ հոգատար ու գիտակցված վերաբերմունքի ձեւավորմանը։ Նախագիծը ցույց է տալիս, որ վայրի կենդանիների մասին հոգատարությունը կարող է սկսվել պարզ եւ հասկանալի քայլերից», - նշել է նախագծի խորհրդատու, ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ Աստղիկ Ղազարյանը։
