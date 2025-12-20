Մոտ ապագայում Եպիսկոպոսաց ժողով կգումարվի

Երեւան: Մեդիամաքս: Գերագույն հոգեւոր խորհուրդը հրատապ է համարել մոտ ապագայում Եպիսկոպոսաց ժողովի գումարումը։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում դեկտեմբերի 19-ին կայացած Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողովի մասին հաղորդագրության մեջ, մասնավորապես, ասվում է.
Քննարկման առարկա դարձան հոգեւորականների ու Եկեղեցու հավատավոր զավակների նկատմամբ իրականացվող ապօրինի հետապնդումները եւ քրեական վարույթներով իրավական գործընթացները։ Գերագույն հոգեւոր խորհուրդը վերահաստատեց իր պահանջը ՀՀ իրավապահ եւ դատական մարմիններից, որ արդարադատություն, օրինականություն ապահովվի շինծու մեղադրանքներով ազատազրկված հոգեւորականների, ազգային բարերարի եւ այլ նվիրյալ հայորդիների նկատմամբ։ Շեշտվեց, որ Մայր Աթոռը բոլոր հասանելի օրինական միջոցներով պետք է հետամուտ լինի Եկեղեցու եւ եկեղեցականների իրավունքների պաշտպանությանը, եկեղեցապատկան բռնազավթված սրբավայրերի վերադարձմանը։
Գերագույն հոգեւոր խորհուրդը դատապարտելի նկատեց իշխանությունների, անձամբ վարչապետի միջամտությունները Հայոց Եկեղեցու ներքին կյանքին, կանոնական դրույթներին, ինչը հակասում է հայրենի երկրի Մայր Օրենքին, վիրավորում մեր ժողովրդի կրոնական ապրումները եւ ոտնահարում Հայոց Եկեղեցու իրավունքներն ու դարերով նվիրագործված ավանդույթները։
Մասնավորաբար քննության առնվեց նաեւ վարչապետի ներկայությամբ մատուցվող պատարագներին հարկադրաբար Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ թեմակալ առաջնորդի անունների զեղչման հարցը։ Ընդգծվեց, որ սույն երեւույթը նոյեմբերի 26-ի եպիսկոպոսաց ժողովում միաձայն դատապարտվել էր որպես եկեղեցաբանական տեսանկյունից հակականոնական, որ կարող է հանգեցնել հերձվածի։ ԳՀԽ անդամները տարակուսելի նկատեցին, որ ժողովական որոշմանը կողմ հանդես եկած որոշ եպիսկոպոսներ հետագայում մասնակից դարձան իշխանության նախաձեռնությամբ կազմակերպված աղճատված արարողություններին։
Անդրադառնալով տասը եպիսկոպոսների խոտոր ընթացքին, միաբանությունից ինքնամեկուսացմանը եւ ԳՀԽ անդամ եպիսկոպոսների բացակայությանը ժողովներից՝ ԳՀԽ-ն իր մտահոգությունն արտահայտեց վերջիններիս որդեգրած պառակտիչ կեցվածքի առնչությամբ՝ այն դիտարկելով իբրեւ խախտում նրանց հոգեւոր ուխտի եւ հարված Եկեղեցու միասնականությանը։ Գերագույն հոգեւոր խորհուրդն անընդունելի նկատեց նաեւ եպիսկոպոսների բարձրաձայնած անհիմն մեղադրանքները եւ դրանց արծարծման կերպերը՝ կարեւորելով, որ նրանք հրաժարվեն պարտադրված, հակականոնական օրակարգերից, վերադառնան Մայր Եկեղեցու գիրկը՝ առաջնորդվելով բացառապես եկեղեցական կանոնական ընթացակարգերով։
Ստեղծված մտահոգիչ, Եկեղեցու եւ նրա աշխարհասփյուռ հոտի համար անցանկալի այս իրավիճակի հաղթահարման հրամայականից ելնելով՝ Գերագույն հոգեւոր խորհուրդը հրատապ համարեց Եպիսկոպոսաց ժողովի գումարումը մոտ ապագայում։
Ժողովին առաջարկ ներկայացվեց համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու միջազգային կազմակերպությունների եւ իրավապաշտպան կառույցների հետ գործակցության ուղղությամբ՝ կասեցնելու պետական քարոզչամեքենայի կողմից Եկեղեցու շուրջ առկա իրավիճակի վերաբերյալ տարածվող թյուր ընկալումները»։
