Դեկտեմբեր 08, 2025
Ամանորին ընդառաջ Մեդիամաքսի գրքերը հասանելի են էական զեղչերով


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Ամանորին ընդառաջ Մեդիամաքսը իր հրատարակած գրքերից երկու հատուկ ընտրանի է պատրաստել, որոնք հասանելի են զեղչված գներով:

Ընտրանի 1-ում ներառված են.

 

1. «Հայկական կարմիր»՝ 10 000 դրամ (14 900-ի փոխարեն)

 

2. Մեր հայրերի մոխիրը. Լեռնային Ղարաբաղի անկման պատմությունը՝ 3 000 դրամ (4 500-ի փոխարեն)

 

3. Ռուբեն Վարդանյան. Դոն Կիխոտն» ու վիշապները՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)

 

4. Վանոն ու Վազգենը. Երկու ընկերոջ կյանքն ու ողբերգությունը՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)

 

5. Դավիթ Տոնոյան. Բանակը, քաղաքականությունն ու պատերազմը ՝ 3 500 դրամ

(4 500-ի փոխարեն)

 

Ընտրանու գինը՝ 24 500 դրամ (35 500-ի փոխարեն)

 

Գնել կարելի է այս հղումով.

 

https://premium.mediamax.am/am/books/bundle-1 

 

Ընտրանի 2-ում ներառված են.

 

1. Մեր հայրերի մոխիրը. Լեռնային Ղարաբաղի անկման պատմությունը՝ 3 000 դրամ (4 500-ի փոխարեն)

 

2. Ռուբեն Վարդանյան. Դոն Կիխոտն» ու վիշապները՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)

 

3. Վանոն ու Վազգենը. Երկու ընկերոջ կյանքն ու ողբերգությունը՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)

 

4. Դավիթ Տոնոյան. Բանակը, քաղաքականությունն ու պատերազմը ՝ 3 500 դրամ

(4 500-ի փոխարեն)

 

Փաթեթի գինը՝ 14 500 դրամ (20 500-ի փոխարեն)

 

Գնել կարելի է այս հղումով.

 

https://premium.mediamax.am/am/books/bundle-2 

Կարծիքներ

