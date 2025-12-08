Ամանորին ընդառաջ Մեդիամաքսի գրքերը հասանելի են էական զեղչերով

Երեւան: Մեդիամաքս: Ամանորին ընդառաջ Մեդիամաքսը իր հրատարակած գրքերից երկու հատուկ ընտրանի է պատրաստել, որոնք հասանելի են զեղչված գներով:
Ընտրանի 1-ում ներառված են.
1. «Հայկական կարմիր»՝ 10 000 դրամ (14 900-ի փոխարեն)
2. Մեր հայրերի մոխիրը. Լեռնային Ղարաբաղի անկման պատմությունը՝ 3 000 դրամ (4 500-ի փոխարեն)
3. Ռուբեն Վարդանյան. Դոն Կիխոտն» ու վիշապները՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)
4. Վանոն ու Վազգենը. Երկու ընկերոջ կյանքն ու ողբերգությունը՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)
5. Դավիթ Տոնոյան. Բանակը, քաղաքականությունն ու պատերազմը ՝ 3 500 դրամ
(4 500-ի փոխարեն)
Ընտրանու գինը՝ 24 500 դրամ (35 500-ի փոխարեն)
Գնել կարելի է այս հղումով.
https://premium.mediamax.am/am/books/bundle-1
Ընտրանի 2-ում ներառված են.
1. Մեր հայրերի մոխիրը. Լեռնային Ղարաբաղի անկման պատմությունը՝ 3 000 դրամ (4 500-ի փոխարեն)
2. Ռուբեն Վարդանյան. Դոն Կիխոտն» ու վիշապները՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)
3. Վանոն ու Վազգենը. Երկու ընկերոջ կյանքն ու ողբերգությունը՝ 4 000 դրամ (5 800-ի փոխարեն)
4. Դավիթ Տոնոյան. Բանակը, քաղաքականությունն ու պատերազմը ՝ 3 500 դրամ
(4 500-ի փոխարեն)
Փաթեթի գինը՝ 14 500 դրամ (20 500-ի փոխարեն)
Գնել կարելի է այս հղումով.
