Արամ Առաջինը մեկնաբանել է սրբազանների ձերբակալությունները - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Դեկտեմբեր 08, 2025
262 դիտում

Արամ Առաջինը մեկնաբանել է սրբազանների ձերբակալությունները


Լուսանկարը` Մեդիամաքս


Երեւան: Մեդիամաքս: Կիպրոս կատարած այսի ընթացքում Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Արամ Առաջինն անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին:

Նա, մասնավորապես, ասել է.

 

«Երբ Հայաստանի մէջ անարդարութիւն կը կատարուի, Անթիլիասը ոչ կ'ըսէ: 

 

Երբ Հայաստանի մէջ արժէքները կ'արհամարուին եւ խորհրդանիշները կ'անտեսուին, Անթիլիասը ոչ կ'ըսէ եւ ոչ ըսած է միշտ:

 

Երբ Հայասանի մէջ եկեղեցին ու եկեղեցականները տեսակ-տեսակ հալածանքներու եւ ձերբակալութիւններու կ'ենթարկուին, Անթիլիասը այդ քաջութիւնը ունեցած է եւ ունի... ոչ ըսելու: 

 

Երբ Հայաստանի մէջ, ի վնաս մեր ժողովուրդի շահերուն եւ համազգային մեր գերագոյն իտեալները կ'անտեսուին, Անթիլիասը ոչ ըսած է եւ ոչ պիտի ըսէ»:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Դեկտեմբեր 8, 2025 09:26
Արամ Առաջինը մեկնաբանել է սրբազանների ձերբակալությունները

Հատուկ ռեպորտաժներ | Դեկտեմբեր 6, 2025 23:45
Մեդիամաքսը ներկայացրել է իր մարդկային պատմությունների «հետնաբեմը»

Պատկերահանված Ժամանակ | Դեկտեմբեր 6, 2025 13:48
Սայրուսը, Մադուրոյի արձանիկը, Զելենսկին
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025