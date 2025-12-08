Արամ Առաջինը մեկնաբանել է սրբազանների ձերբակալությունները

Երեւան: Մեդիամաքս: Կիպրոս կատարած այսի ընթացքում Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Արամ Առաջինն անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին:
Նա, մասնավորապես, ասել է.
«Երբ Հայաստանի մէջ անարդարութիւն կը կատարուի, Անթիլիասը ոչ կ'ըսէ:
Երբ Հայաստանի մէջ արժէքները կ'արհամարուին եւ խորհրդանիշները կ'անտեսուին, Անթիլիասը ոչ կ'ըսէ եւ ոչ ըսած է միշտ:
Երբ Հայասանի մէջ եկեղեցին ու եկեղեցականները տեսակ-տեսակ հալածանքներու եւ ձերբակալութիւններու կ'ենթարկուին, Անթիլիասը այդ քաջութիւնը ունեցած է եւ ունի... ոչ ըսելու:
Երբ Հայաստանի մէջ, ի վնաս մեր ժողովուրդի շահերուն եւ համազգային մեր գերագոյն իտեալները կ'անտեսուին, Անթիլիասը ոչ ըսած է եւ ոչ պիտի ըսէ»:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: