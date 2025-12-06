Մեկնարկել է «Փարաջանովը եւ նրա թանգարանը» մրցանակային թեստ-խաղը - Mediamax.am

Դեկտեմբեր 06, 2025
Մեկնարկել է «Փարաջանովը եւ նրա թանգարանը» մրցանակային թեստ-խաղը


Երեւան: Մեդիամաքս: Մեդիամաքսը՝ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի երկարամյա բարեկամ «Ջեյ Թի Այ Արմենիա»-ի հետ համագործակցությամբ, մեկնարկել է 4 փուլից բաղկացած «Փարաջանովը եւ նրա թանգարանը» մրցանակային թեստ-խաղը:

Մրցանակային թեստ-խաղին կարելի է մասնակցել 2025թ. դեկտեմբերի 6-ից 2025թ. դեկտեմբերի 26-ը ներառյալ:

 

Առաջին թեստ-խաղին կարելի է մասնակցել այս հղումով.

 

https://quiz.mediamax.am/am/parajanov/318/parajanov 

 

Յուրաքանչյուր փուլում մասնակիցները կուտակում են միավորներ: Չորս թեստ-խաղի արդյունքում ամենաշատ միավորներ վաստակած մասնակիցը կարժանանա գլխավոր մրցանակին՝ հանդիպում թանգարանի տնօրենի հետ, հատուկ անվանական էքսկուրսիա, թանգարանի հրատարակած «Փարաջանովի գեղադիտակը» գիրք- ալբոմը:

 

Բարձր միավորներ վաստակած այլ մասնակիցների համար նախատեսված են հետեւյալ մրցանակները. «Սերգեյ Փարաջանովը Յուրի Մեչիտովի լուսանկարներում և պատմություններում» գիրքը, Փարաջանովյան «Պատրաստված է բանտում» խաղաքարտերը: 

Մեկ օր Մատենադարանում՝ որոնելով անցյալը եւ կերտելով ապագան

2025 թվականի մայիսին Մեդիամաքսը «Ջեյ Թի Այ Արմենիա»-ի հետ համագործակցությամբ Մատենադարանին նվիրված 4 փուլից բաղկացած մրցանակային թեստ-խաղ է անցկացրել:

