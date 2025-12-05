Բոլոր ցանկացողները կարող են նամակ ուղարկել Ռուբեն Վարդանյանին - Mediamax.am

Դեկտեմբեր 05, 2025
Բոլոր ցանկացողները կարող են նամակ ուղարկել Ռուբեն Վարդանյանին


Երեւան: Մեդիամաքս: Բոլոր ցանկացողները կարող են նամակ ուղարկել բարերար, Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, ով ավելի քան երկու տարի ապօրինաբար պահվում է ադրբեջանական բանտում:

Թղթային նամակները կարելի է թողնել Երեւանում՝ Բաղրամյան պողոտա, 6 հասցեում եւ Մոսկվայում՝ Noôdome, Ռոմանով նրբանցք, 2, շենք 1 հասցեում:

 

Նամակները կընդունվեն նշված կետերում մինչեւ դեկտեմբերի 21-ը ներառյալ, որից հետո կենտրոնացված կերպով կուղարկվեն Ռուբեն Վարդանյանին:

 

Նամակ ուղարկելու համար կարող եք նաեւ այցելել https://freevardanyan.com/ru/category/letter/ հղումով եւ մանրամասն տեղեկություններ ստանալ նամակը ճիշտ ձեւակերպելու եւ ուղարկելու վերաբերյալ:

