Ամփոփվել են «Մի դրամի ուժը» թեստ-խաղի արդյունքները - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Դեկտեմբեր 02, 2025
35 դիտում

Ամփոփվել են «Մի դրամի ուժը» թեստ-խաղի արդյունքները


Լուսանկարը`


Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են 6 հարց idcoin-ի մասին մրցանակայի թեստ-խաղի արդյունքները:

 

Թեստ-խաղը դիտվել է 714 անգամ եւ ունեցել է 17 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 6-ը:

 

Բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել երկու մասնակից՝ Քրիստինե Հակոբյանը եւ Հարութ Ավետիսյանը: 

 

Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Հարութ Ավետիսյանը՝ նա կստանա «Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշները» գիրք-ալբոմը:

 

Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:

 

***

 

Ի՞նչ է idcoin-ը․

 

Թվային միավոր, որը կուտակվում է Idram&IDBank հավելվածում  

 

Որքա՞ն դրամի համարժեքն է 1 idcoin-ը․

 

1 ՀՀ դրամ 

 

Ինչպե՞ս ստանալ idcoin․

 

Բոլոր պատասխանները ճիշտ են

 

Որտե՞ղ կարող եմ տեսնել իմ հավաքած idcoin-ները․

 

Idram&IDBank և idplus հավելվածներում 

 

Քանի՞ վաճառակետում կարելի է օգտագործել idcoin-ները Idram&IDBank հավելվածով վճարումների ժամանակ.

 

Շուրջ 25000  

 

Որքա՞ն idcoin կստանա հաճախորդը IDsalary աշխատավարձային փաթեթին միանալու դիմաց․

 

5000  

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Դեկտեմբեր 2, 2025 15:20
Ամփոփվել են «Մի դրամի ուժը» թեստ-խաղի արդյունքները

Պարզաբանում | Դեկտեմբեր 2, 2025 14:53
Գյումրի-Կարս երկաթուղին՝ 7 հարց ու պատասխան

Հայաստանն ու աշխարհը | Դեկտեմբեր 2, 2025 00:05
«Խաղաղության լվացում». երբ ավարը ստանում է ցեղասպանը
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025