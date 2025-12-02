Ամփոփվել են «Մի դրամի ուժը» թեստ-խաղի արդյունքները

Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են 6 հարց idcoin-ի մասին մրցանակայի թեստ-խաղի արդյունքները:
Թեստ-խաղը դիտվել է 714 անգամ եւ ունեցել է 17 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 6-ը:
Բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել երկու մասնակից՝ Քրիստինե Հակոբյանը եւ Հարութ Ավետիսյանը:
Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Հարութ Ավետիսյանը՝ նա կստանա «Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշները» գիրք-ալբոմը:
Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:
***
Ի՞նչ է idcoin-ը․
Թվային միավոր, որը կուտակվում է Idram&IDBank հավելվածում
Որքա՞ն դրամի համարժեքն է 1 idcoin-ը․
1 ՀՀ դրամ
Ինչպե՞ս ստանալ idcoin․
Բոլոր պատասխանները ճիշտ են
Որտե՞ղ կարող եմ տեսնել իմ հավաքած idcoin-ները․
Idram&IDBank և idplus հավելվածներում
Քանի՞ վաճառակետում կարելի է օգտագործել idcoin-ները Idram&IDBank հավելվածով վճարումների ժամանակ.
Շուրջ 25000
Որքա՞ն idcoin կստանա հաճախորդը IDsalary աշխատավարձային փաթեթին միանալու դիմաց․
5000
