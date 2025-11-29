Airbus-ը A320 ինքնաթիռների «էական թվաքանակի» հետկանչ է նախաձեռնել

Երեւան: Մեդիամաքս: Airbus ընկերությունը հայտարարել է A320 ընտանիքի ինքնաթիռների «էական թվաքանակի» հետկանչի մասին՝ ծրագրային ապահովումը փոխելու համար:
Ինչպես հաղորդում է Reuters-ը, Airbus-ի ավիաընկերություններին ուղղված հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ծրագրային ապահովումը պետք է թարմացվի մինչև հաջորդ պլանային չվերթը:
Ոլորտում Reuters-ի աղբյուրները նշել են, որ դա խափանումներ կառաջացնի համաշխարհային ինքնաթիռային պարկի կեսի աշխատանքում և կվերաբերի մի քանի հազար օդանավերի:
Airbus-ում հայտարարել են, որ A320 ընտանիքի ինքնաթիռի հետ վերջերս տեղի ունեցած միջադեպը ցույց է տվել, որ արևի ինտենսիվ ճառագայթումը կարող է վնասել տվյալները, որոնք կենսական կարևորություն ունեն թռիչքի կառավարման համակարգերի գործունեության համար:
Reuters-ի տվյալներով, խոսքը JetBlue ընկերության՝ Կանկունից (Մեքսիկա) Նյուարկ (ԱՄՆ) հոկտեմբերի 30-ին իրականացված չվերթի մասին է, երբ բարձրության կտրուկ կորստից հետո մի քանի ուղևորներ վնասվածքներ էին ստացել:
Սա Airbus-ի ինքնաթիռների ամենախոշոր զանգվածային հետկանչերից մեկն է ընկերության 55-ամյա պատմության ընթացքում: Այսօր աշխարհում շահագործվում է A320 ընտանիքի մոտ 11 300 ինքնաթիռ, այդ թվում՝ հիմնական A320 մոդելի 6 440 ինքնաթիռ:
Wizz Air ավիաընկերության հայաստանյան գրասենյակը հաստատել է, որ իր «օդանավերից մի քանիսը ներառված են Airbus A320 ընտանիքի ավելի քան 6,500 օդանավերի շարքում, որոնց ծրագրային ապահովման թարմացում է անհրաժեշտ, ինչպես վերջերս նշել է արտադրողը»։
«Wizz Air»-ն անմիջապես պլանավորել է անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկումը՝ վստահ լինելու, որ ամեն բան համապատասխանում է առաջարկված լուծումներին։
Շաբաթվա վերջին նախատեսված որոշ թռիչքների վրա սա կարող է ազդեցություն ունենալ։ Ուղևորները, որոնք տոմսեր են ձեռք բերել «Wizz Air»-ի պաշտոնական կայքից կամ բջջային հավելվածի միջոցով, ծանուցում կստանան ժամանակացույցի հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ։
Հայցում ենք ձեր ներողամտությունն առաջացած ցանկացած անհարմարության համար, որը պայմանավորված է մեր անմիջական վերահսկողությունից դուրս հանգամանքներով», - ասված է ընկերության հաղորդագրության մեջ:
