Նոյեմբեր 25, 2025
Նոյեմբերի 29-ին դուրս կբերվի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը


Երեւան: Մեդիամաքս: Նոյեմբերի 29-ին Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կտոնախմբի հայոց առաջին լուսավորիչներ Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների տոնը:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակով առաքյալների տոնը նաեւ հռչակվել է Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր:

 

Մայր Տաճարում ժամը 10։30-ին կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, որի ընթացքում դուրս կբերվի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը եւ հավատացյալների երկրպագության համար Մայր Տաճարում կմնա մինչեւ 18։00։ 

 

Տոնի նախորդ օրը՝ նոյեմբերի 28-ին, ժամը 17։30 երեկոյան ժամերգության ընթացքում Մայր Տաճարում կկատարվի նախատոնակ, որի ընթացքում դուրս կբերվեն Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների մասունքները։ 

