Նոյեմբերի 29-ին դուրս կբերվի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը

Երեւան: Մեդիամաքս: Նոյեմբերի 29-ին Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կտոնախմբի հայոց առաջին լուսավորիչներ Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների տոնը:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակով առաքյալների տոնը նաեւ հռչակվել է Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր:
Մայր Տաճարում ժամը 10։30-ին կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, որի ընթացքում դուրս կբերվի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը եւ հավատացյալների երկրպագության համար Մայր Տաճարում կմնա մինչեւ 18։00։
Տոնի նախորդ օրը՝ նոյեմբերի 28-ին, ժամը 17։30 երեկոյան ժամերգության ընթացքում Մայր Տաճարում կկատարվի նախատոնակ, որի ընթացքում դուրս կբերվեն Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների մասունքները։
