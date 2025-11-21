«Ե՛կ Սվարանց» ծրագրով արցախահայերին են հանձնվել առաջին 10 տները

Երեւան: Մեդիամաքս: Արցախի Մարտակերտի շրջանից բռնի տեղահանված ընտանիքները մասնակցել են Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Սվարանց բնակավայրում իրենց նորակառույց տների կարմիր ժապավենի կտրման արարողությանը։
Այն նշանավորել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից «Ե՛կ Սվարանց» ծրագրի շրջանակներում արցախահայության համար կառուցված թաղամասի առաջին տասը տների հանձնման գործընթացի մեկնարկը։
Տների հանձնման արարողությանը մասնակցել են Թուֆենկյան հիմնադրամի ղեկավարները, Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչները, միջազգային և հայաստանյան գործընկեր կազմակերպությունները, Տաթևի համայնքապետարանի ներկայացուցիչներն և Սվարանցի բնակիչները։
Միջոցառման շրջանակներում Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձու Անդրանիկ Գասպարյանն ընդգծել է, որ հիմնադրամը իր 25-ամյա գործունեության ընթացքում մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել այն համայնքներն ու խոցելի խմբերը, որոնք առավելագույն աջակցման և հոգածության կարիքն ունեն։
«Այս նորակառույց թաղամասը Սյունիքի վերաբնակեցման մեր ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է և Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների համար իրականացվող այն սակավաթիվ նախաձեռնություններից, որի հիմքում ընկած է արցախահայերի համախմբված վերաբնակեցման գաղափարը։ Մեր առաքելությունը չի սահմանափակվում թաղամասի կառուցմամբ միայն․ մենք երկարաժամկետ ներդրում ենք կատարում սոցիալ-տնտեսական պայմանների և ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ՝ դրական փոփոխություն բերելով համայնքում», – նշել է Անդրանիկ Գասպարյանը։
Թուֆենկյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գրիգոր Պետեանի խոսքով՝ նոր թաղամասը նոր կյանքի սկիզբ է խոստանում Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների համար։
«Այս ընտանիքներն այսօր վերակառուցում են իրենց կյանքը Հայաստանում։ Գործընկեր կառույցների, այդ թվում՝ միջազգային զարգացման գործակալությունների, Հայաստանի կառավարության, Սյունիքի մարզպետարանի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցությամբ մենք աշխատում ենք ստեղծել իրական հնարավորություններ այս ընտանիքների համար և զարգացնել մեր համայնքները», – նշել է Գրիգոր Պետեանը։
Սվարանցի նոր թաղամասի շինարարությունը մեկնարկել է 2025 թվականի կեսերին։
