Նոյեմբերի 22-23-ի արշավները. Վերելք Երանոս, լեռնանցում Դրախտիկից Խամշի վանք - Mediamax.am

Նոյեմբեր 21, 2025
248 դիտում

Նոյեմբերի 22-23-ի արշավները. Վերելք Երանոս, լեռնանցում Դրախտիկից Խամշի վանք


Լուսանկարը` ArmGeo

Լուսանկարը` That Trail

Լուսանկարը` ArmLand

Լուսանկարը` ArmGeo

Լուսանկարը` ԱՐԻ Խոխա


Հայաստանում շարունակվում է սիրուն աշունը, այնպես որ Մեդիամաքսն այս շաբաթ եւս առանձնացրել է առաջիկա հանգստյան օրերի առավել հետաքրիքր արշավները:

 

Առաջարկվող երթուղիների ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ արշավական ակումբների սոցցանցերի էջերում:

 

Նոյեմբերի 22 (շաբաթ)

 

Armenian Geographic արշավական ակումբ. Արշավ Մայրավանքից Բջնի 

 

Շաբաթ օրն ակումբը հրավիրում է մասնակցել արշավի Ծաղկունյաց լեռների լանջերով՝ Մայրավանքից Բջնի: Առաջին նպատակակետը Մայրավանքն է (7-14-րդ դդ.): Այնուհետև Ծաղկունյաց լեռներով շարունակելու եք ճանապարհը մինչև Բջնու բերդ (9-10-րդ դար): Արշավն անցնելու է ալպիական մարգագետիններով և անտառներով: 

Լուսանկարը` ArmGeo

Երթուղու երկարությունը 18 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 1000 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

That Trail արշավական ակումբ. Վերելք Երանոս լեռ

 

Նոյեմբերի 22-ին ակումբն արշավելու է Արարատի մարզում՝ վերելք կատարելով Երանոս լեռ (1824 մ): That Trail-ի կանոնավոր արշավները բացառապես փոքր՝ 5-10 հոգանոց խմբերի համար են:

Լուսանկարը` That Trail

Երթուղու երկարությունը 22 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 650 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Նոյեմբերի 23 (կիրակի)

 

ArmLand արշավական ակումբ. Լեռնանցում Դրախտիկից Խամշի վանք 

 

Նոյեմբերի 23-ին ArmLand արշավական ակումբն ուղեւորվում է Գեղարքունիքի մարզ։ Այստեղ իրականացվելու է լեռնանցում Դրախտիկ գյուղից դեպի Խամշի վանք։ Այն կառուցվել է 9-10-րդ դարերում և կանգուն մնացել մինչև 13-րդ դարի կեսերը։

Լուսանկարը` ArmLand

Ողջ ճանապարհին քայլելու եք անտառային գեղեցիկ արահետներով։ Երթուղու երկարությունը 15 կմ է, արշավի տեսակը՝ էքսպեդիցիա: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

North Peak լեռնային ակումբ. Վերելք Գայլեձոր / հատուկ երթուղի 

 

Կիրակի օրն ակումբը հրավիրում է փորձառու լեռնասերներին վերելք կատարել Թեքսարի լեռների Գայլեձոր լեռնագագաթը (2762 մ): Վերելքն իրականացվելու է բավականին ժայռոտ, հատուկ երթուղով։ Այն սկսվելու է Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիս գյուղից, իսկ վայրէջքն իրականացվելու է հակառակ կողմով: Նախ իջնելու եք Սպիտակավոր վանական համալիր, ապա՝ Վերնաշեն գյուղ: Վերելքը բարդ է, արշավին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է վերելքների փորձ: Երթուղու երկարությունը՝ 14 կմ, հարաբերական բարձրությունը՝ 1200 մ։ 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

Armenian Geographic արշավական ակումբ. Արշավ Խաշթառակից Այգեհովիտ 

 

Կիրակի օրն ակումբն իրակնացնելու է արշավ Խաշթառակից Այգեհովիտ։ Ճանապարհն անցնելու է սաղարթախիտ անտառներով եւ ալպյան մարգագետիններով։

Լուսանկարը` ArmGeo

Անցնելով Վարագի լեռնաշղթան՝ դուրս եք գալու «Սարի տակ» կոչվող վայրը, որի անտառապատ բացատի բարձրադիր սարալանջին է գտնվում Սրվեղի միջնադարյան վանական համալիրը (13-րդ դար)։ Սրվեղի վանական համալիրի մոտ կունենաք դադար, որից հետո կշարունակենք ճանապարհը դեպի Այգեհովիտ։  Ճանապարհին բացվելու են հիանալի տեսարաններ դեպի Աղստևի հովիտն ու Մթնասարի լեռներ: Երթուղու երկարությունը 18 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 900 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

ԱՐԻ Խոխա. Խոխա արշավ Սմբատաբերդ 

 

Նոյեմբերի 23-ին ակումբը 6-14 տարեկան երեխաների եւ պատանիների հետ մեկնում է Վայոց ձոր՝ հիանալու միջնադարյան ամրոց Սմբատաբերդով: Եղեգիսի կիրճից քայլելու եք դեպի Սմբատաբերդ՝ տեսնելու միջնադարյան իշխանների ամրոցները եւ, հնարավոր է, հանդիպեք նաեւ Բեզոարյան այծերի: 

Լուսանկարը` ԱՐԻ Խոխա

Այս եղանակին ողջ արշավի ընթացքում ձեզ կուղեկցեն Թեքսարի լեռների գեղեցիկ տեսարանները: Երթուղու երկարությունը 6 կմ է: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

Համշեն Տուր. Քայլարշավ Մթնաձորում 

 

Տավուշը շարունակում է զարմացնել եւ հիացնել: Այս անգամ ձեզ կտպավորի Մթնաձորի սքանչելի քայլարշավը: Կուսական անտառներով, վայրի բնության շքեղությունը զգալով՝ առաջիկա կիրակի կարող եք միանալ եւ Համշեն Տուրի հետ քայլել Մթնաձորի երթուղով: Արշավի երկարությունը՝ մոտ 15 կմ։ 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Պատրաստեց Յանա Շախրամանյանը 

Կարծիքներ

