Ամփոփվել են «Փողի պատմությունը» թեստ-խաղի արդյունքները

Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են «Փողի պատմությունը» թեստ-խաղի արդյունքները:
Թեստ-խաղը դիտվել է 540 անգամ եւ ունեցել է 14 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 5-ը:
Բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել մեկ մասնակից՝ Քրիստինե Հակոբյանը:
Նա կստանա «Մարդիկ եւ մեքենանները. Հայկական առաջին համակարգիչների ստեղծման պատմությունը» գիրքը:
Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:
Ո՞ր պետությունում է ստեղծվել մեզ հասած հնագույն մետաղադրամը․
Լիդիա
Ո՞ր պետությունում են առաջինը սկսել կիրառել թղթադրամները․
Չինաստան
Ո՞ր քաղաքակրթությունն է կակաոյի սերմերն օգտագործել որպես արժույթ․
Ացտեկներ
Ի՞նչ մետաղից էին հիմնականում ձուլում դրամներն Արտաշեսյան թագավորությունում․
Պղինձ
Ո՞ր երկիրն է 2009 թվականին թողարկել 100 տրիլիոն դոլարանոց թղթադրամ․
Զիմբաբվե
Քանի՞ երկրում է եվրոն հիմնական արժույթ․
20
Ո՞ր հայ գյուտարարն է ստեղծել բանկոմատը․
Լյութեր Ջորջ Սիմջյան
Ո՞ր երկիրն է այսօր աշխարհում ամենաքիչն օգտագործում կանխիկ դրամը․
Շվեդիա
