Նոյեմբերի 15-16-ի արշավները. Վերելք Դիմաց եւ քայլարշավ Լոռվա գյուղերով - Mediamax.am

Նոյեմբեր 12, 2025
Նոյեմբերի 15-16-ի արշավները. Վերելք Դիմաց եւ քայլարշավ Լոռվա գյուղերով


Լուսանկարը` ArmGeo

Լուսանկարը` ArmLand

Լուսանկարը` ԱՐԻ Խոխա

Լուսանկարը` ԱՐԻ


Մեդիամաքսն առանձնացրել է նոյեմբերի 15-16-ի առավել հետաքրքիր եւ յուրահատուկ արշավները: 

 

Առաջարկվող երթուղիների ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ արշավական ակումբների սոցցանցերի էջերում:

 

Նոյեմբերի 15 (շաբաթ)

 

ARI / ԱՐԻ արշավական ակումբ. Քայլարշավ Նորավանքից Արփի

 

Առաջիկա շաբաթ օրն ակումբը մեկնում է Վայոց ձոր՝ քայլելու շատ սիրուն երթուղով: 

Արշավը սկսվելու է Նորավանք վանական համալիրից, որտեղից կարմիր ժայռերով ու սարերով, այծիկի պես թռչկոտելով, կհասնեք Արփի գյուղ։

 

Արշավի ընթացքում կբացահայտենք՝ միջնադարյան կառույց Նորավանքը, ժայռափոր սրբավայր Ջրովանքը (ջրով վանք), Էրթիջի բերդը։ 

Լուսանկարը` ԱՐԻ

Երթուղու ընթաքում բացվող տեսարանները շատ գեղեցիկ են, կա հույս՝ տեսնելու նաեւ բեզոարյան այծերին: 

 

Արշավի երկարությունը՝ 16 կմ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

ArmLand արշավական ակումբ. Վերելք Դիմաց լեռ 

 

Նոյեմբերի 15-ին ակումբն ուղեւորվելու է հեքիաթային Տավուշ՝ բարձրանալու Իջեւանի լեռների գագաթներից մեկը՝ Դիմաց լեռը (2378 մ): 

 

Իջեւանի լեռներն աչքի են ընկնում իրենց նմանը չունեցող բնապատկերներով եւ մարդկային աչքերը չհագեցնող գեղեցկագույն տեսարաններով: 

 

Դիմաց լեռան երթուղին սկսելիս հնարավորություն կունենաք տեսնել նաեւ Թաքնված ջրվեժը:

Լուսանկարը` ArmLand

Երթուղու երկարությունը 19կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 1000 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

Նոյեմբերի 16 (կիրակի)

 

Armenian Geographic արշավական ակումբ. Լոռվա գյուղերով. Բգավոր, Սեդվի 

 

Այս կիրակի ակումբը հրավիրում է մասնակցել թեթեւ քայլարշավի նոր երթուղով եւ վայելել Լոռվա բնաշխարհի աննկարագրելի գեղեցկությունը։ Այս արշավը համադրում է բնության հիասքանչ տեսարանները եւ պատմամշակութային կոթողներին ծանոթանալու բացառիկ հնարավորությունը։

Լուսանկարը` ArmGeo

Քայլարշավը կսկսեք Աքորի գյուղից․ լեռնային արահետներով քայլելով՝ կհասնենք Բգավոր վանք, որտեղից բացվում է անզուգական տեսարան դեպի Դեբեդի կիրճը։ Վանքը 13-րդ դարում կառուցված եռանավ բազիլիկ եկեղեցի է եւ հայ-քաղկեդոնական ճարտարապետության հազվագյուտ օրինակներից մեկը։

 

Երթուղու երկարությունը 12 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 500 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

North Peak լեռնային ակումբ. Վերելք Արագածի արեւելյան գագաթ 

 

Նոյեմբերի 16-ին North Peak լեռնային ակումբը հրավիրում է փորձառու լեռնասերներին վերելք կատարել Արագածի Արեւելյան գագաթ (3908 մ): Բարձրությամբ այն Արագածի գագաթներից երրորդն է, բայց միաժամանակ՝ վերելքի համար ամենաբարդն ու քիչ այցելվողը: 

 

Այս գագաթի ստորոտ հասնելու եք Աչագած գյուղից՝ ամենագնաց միկրոավտոբուսով կամ բեռնատարով: 

 

Երթուղու երկարությունը մոտ 8 կմ է, հարաբերական բարձրությունը`1300 մ:

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

ԱՐԻ Խոխա. Խոխա արշավ Վարդագույն կիրճ 

 

Այս կիրակի ակումբը 6-14 տարեկան երեխաների եւ պատանիների հետ արշավում է առեղծվածային Վարդագույն կիրճ։ Այն Երանոսի լեռնաշղթայի փեշերին է։ Արշավի ընթացքում կպեղեք եւ կուսումնասիրեք դենդրիտ կոչվող միներալները։ 

Լուսանկարը` ԱՐԻ Խոխա

Քայլարշավի ընթացքում կհիանաք Ազատի ջրամբարի շքեղությամբ, Երանոս լեռնաշղթայով, Արարատ, Արագած, Գեղամա բացվող սիրունագույն տեսարաններով։ Երթուղու երկարությունը 10 կմ է: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

Պատրաստեց Յանա Շախրամանյանը

 

 

 

Մեր ընտրանին
