Նոյեմբեր 11, 2025
Ամփոփվել են «Սիմֆոնիկ անտառ» թեստ-խաղի արդյունքները


Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են «Սիմֆոնիկ անտառ» թեստ-խաղի արդյունքները:

 

Թեստ-խաղը դիտվել է 625 անգամ եւ ունեցել է 22 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 6-ը:

 

Բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել մեկ մասնակից՝ Քրիստինե Հակոբյանը:

Նա կստանա  «Երեւան. XX դար» գիրքը:

 

Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:

 

***

 

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հոբելյանական ո՞ր համերգաշրջանին է նվիրված «Սիմֆոնիկ անտառ» նախագիծը

 

20-րդ  

 

Ո՞րն է նախագծի նպատակը

 

Հայաստանում նոր անտառ հիմնել

 

Որտե՞ղ են տնկվելու ծառերը․

 

Ձորաշենում  

 

Քանի՞ ծառ է տնկվելու «Սիմֆոնիկ անտառում»․

 

20 000 

 

Ծառերից քանի՞սն են տնկվելու IDBank-ի «Մի դրամի ուժի» շնորհիվ․

 

Ավելի քան 6 500  

 

Ամբողջացրեք նախագծի մասին նվագախմբի միտքը․«Ամեն ծառը մի ․․․ է մեր սիմֆոնիայում»․

 

Նոտա 

 

«Իմ անտառ Հայաստան» ՀԿ-ի, Իդրամի եւ Idbank-ի համագործակցության արդյունքում Հայաստանում մինչ օրս քանի՞ ծառ է տնկվել․

 

Ավելի քան 30 000  

 

Ո՞ր կոմպոզիտորի ստեղծագործություններն են հնչել «Սիմֆոնիկ անտառ» համերգին:

 

Բոլոր տարբերակները ճիշտ են

