Ամփոփվել են «Սիմֆոնիկ անտառ» թեստ-խաղի արդյունքները

Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են «Սիմֆոնիկ անտառ» թեստ-խաղի արդյունքները:
Թեստ-խաղը դիտվել է 625 անգամ եւ ունեցել է 22 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 6-ը:
Բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել մեկ մասնակից՝ Քրիստինե Հակոբյանը:
Նա կստանա «Երեւան. XX դար» գիրքը:
Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:
***
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հոբելյանական ո՞ր համերգաշրջանին է նվիրված «Սիմֆոնիկ անտառ» նախագիծը
20-րդ
Ո՞րն է նախագծի նպատակը
Հայաստանում նոր անտառ հիմնել
Որտե՞ղ են տնկվելու ծառերը․
Ձորաշենում
Քանի՞ ծառ է տնկվելու «Սիմֆոնիկ անտառում»․
20 000
Ծառերից քանի՞սն են տնկվելու IDBank-ի «Մի դրամի ուժի» շնորհիվ․
Ավելի քան 6 500
Ամբողջացրեք նախագծի մասին նվագախմբի միտքը․«Ամեն ծառը մի ․․․ է մեր սիմֆոնիայում»․
Նոտա
«Իմ անտառ Հայաստան» ՀԿ-ի, Իդրամի եւ Idbank-ի համագործակցության արդյունքում Հայաստանում մինչ օրս քանի՞ ծառ է տնկվել․
Ավելի քան 30 000
Ո՞ր կոմպոզիտորի ստեղծագործություններն են հնչել «Սիմֆոնիկ անտառ» համերգին:
Բոլոր տարբերակները ճիշտ են
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: