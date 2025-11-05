Ռուբեն Վարդանյան․ «Արցախը եղել է, կա եւ կլինի» - Mediamax.am

Նոյեմբեր 05, 2025
Ռուբեն Վարդանյան․ «Արցախը եղել է, կա եւ կլինի»


Երեւան: Մեդիամաքս: Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանն ասել է, որ «Արցախը եղել է, կա եւ կլինի»։

Ռուբեն Վարդանյանի տելեգրամյան ալիքը հայտնում է, որ ավագ որդու հետ հեռախոսազրույցում Ռուբեն Վարդանյանը խնդրել է կիսվել իր երեք մտքերով.

 

1.    Արցախը եղել է, կա եւ կլինի։

 

2.    Հավատացեք ձեզ՝ որպես Աստծո մասնիկի, հավատացեք բարուն եւ լույսին։

 

3.    Իսկական հերոսը նա է, ով կարող է հույս վառել այնտեղ, որտեղ այն այլեւս չկա, ով սատար է կանգնում ուրիշներին, երբ նրանք կորցրել են հավատքը։

