Նոյեմբեր 05, 2025
160 դիտում

Ամփոփվել են «Գուշակիր ֆիլմը» թեստ-խաղի արդյունքները


Լուսանկարը`


Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են «Գուշակիր ֆիլմը» թեստ-խաղի արդյունքները:

 

Թեստ-խաղը դիտվել է 822 անգամ եւ ունեցել է 143 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 41-ը:

 

Բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել 13 մասնակից. Համլետ Ավետիսյանը, Արփինե Անդրեասյանը, Տաթեւիկ Հայրապետյանը, Մետաքսե Մանուչարյանը,

Մամիկոն Անդրեասյանը, Սիրանուշ Գեւորգյանը, Հայկ Տոնոյանը, Էդգար Կարապետյանը, Արամ Քալանթարյանը, Վրույր Մալխասյանը, Աշոտ Մեհրաբյանը,

Սոնա Մարությանը, Գեւորգ Գաֆարյանը եւ Պարույր Դիլբարյանը:

 

Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Վրույր Մալխասյանը` նա կստանա «Ռուբեն Վարդանյան. «Դոն Կիխոտն» ու «վիշապները» գիրքը:

Կարծիքներ

