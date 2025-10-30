Մայր Աթոռ. Հովհաննավանքի եկեղեցին ենթակա է վերասրբագործման

Երեւան: Մեդիամաքս: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասված է.
«Եկեղեցու նկատմամբ ՀՀ իշխանությունների կողմից չընդհատվող հալածանքները վերջին օրերին արտահայտվեցին անօրինակ նոր դրսեւորումներով։
Արագածոտնի թեմի Հովհաննավանքում Սուրբ Պատարագի նվիրական անվան ներքո իրականացված սրբապիղծ բեմականացումից հետո իրավապահների անմիջական մասնակցությամբ եւ խոչընդոտող խմբերի ներգրավմամբ, բռնազավթված է Հովհաննավանքը, որի հետեւանքով խաթարվում է տեղում ծառայության նշանակված Տեր Սարգիս քհն․ Սարգսյանի եւ Տեր Մանուկ քնհ․ Զեյնալյանի հոգեւոր ծառայությունը։ Միաժամանակ խոչընդոտող խմբերի կողմից սպառնալիքներ ու բռնության կոչեր են հնչում ծառայության նշանակված հոգեւորականների նկատմամբ։
Հարկ ենք համարում արձանագրել, որ իշխանությունների հովանավորմամբ Հովհաննավանքում ծիսակատարությունների անվան տակ կատարվող գործողությունները պղծություն են, չունեն հոգեւոր որեւէ արժեք եւ անվավեր են, իսկ Հովհաննավանքի եկեղեցին ենթակա է վերասրբագործման։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հետամուտ է լինելու օրինական բոլոր ճանապարհներով Հովհաննավանքի նկատմամբ իր իրավունքների վերականգնմանը, խղճի ազատության դեմ ոտնձգությունների հետեւանքների վերացմանը, հավատացյալների հոգեւոր-կանոնական կյանքի պաշտպանությանը եւ եկեղեցականների բնականոն ծառայության ապահովմանը։
Աղոթում ենք, որ Ամենակալ Տերն ապահով ու անվտանգ պահի մեր երկիրը եւ անսասան մեր Սուրբ Եկեղեցին։ Ամեն»։
