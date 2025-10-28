Ամփոփվել են թվային բանկային քարտեին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները

Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են թվային բանկային քարտերին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները:
Թեստ-խաղը դիտվել է 784 անգամ եւ ունեցել է 52 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 18-ը:
Բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել 6 մասնակից. Քրիստինե Հակոբյանը, Հայկ Մնացականյանը, Հարություն Մելքոնյանը, Սոնա Եղիազարյանը, Գարիկ Ստեփանյանը եւ Հռիփսիմե Մանասերյանը:
Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Գարիկ Ստեփանյանը` նա կստանա Դանիել Քանեմանի «Մտածողություն. արագն ու դանդաղը» գիրքը:
Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:
Ի՞նչ է թվային բանկային քարտը․
Առցանց եւ սմարթֆոնով վճարումների համար միայն թվային տարբերակով գոյություն ունեցող քարտ
Ի՞նչ է անհրաժեշտ թվային քարտն ակտիվացնելու համար․
Վերիֆիկացնել բանկային հավելվածի կամ բջջային դրամապանակի միջոցով
Ո՞րն է բանկային թվային քարտի ամենամեծ առավելությունը․
Նվազեցվում են քարտային տվյալները գողանալու ռիսկերը
Ինչպես է հնարավոր ձեռք բերել IDBank-ի թվային Visa քարտը․
Idram&IDBank բջջային հավելվածի, IDBanking.am եւ Idram թվային հարթակների միջոցով
Որքա՞ն է IDBank-ի թվային Visa քարտի գործողության ժամկետը․
3 տարի
Ո՞ր նպատակով չեք կարող օգտագործվել IDBank-ի թվային Visa քարտերը
Բանկոմատից գումար կանխիկացնելու
Ինչպե՞ս կարելի է վճարում կատարել IDBank-ի թվային քարտով
Բոլոր պատասխանները ճիշտ են
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: