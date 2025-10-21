Փաշինյանը եւ Լեւոն XIV-ը քննարկել են Ադրբեջանի հետ խաղաղության հարցը

Երեւան: Մեդիամաքս: Սուրբ Աթոռ կատարած այցի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Հռոմի Պապ Նորին Սրբություն Լեւոն XIV-ի հետ։
«Նորին Սրբությունը ընդգծել է Սուրբ Աթոռի եւ Հայաստանի միջեւ հաստատված սերտ հարաբերությունները՝ հատկապես կարեւորելով Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության դերն այդ կապերի խորացման գործում։
Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպմանը վստահություն է հայտնել, որ Լեւոն XIV-րդի Պապի առաջնորդությամբ կշարունակվի Սուրբ Աթոռի եւ Հայաստանի միջեւ սերտ երկխոսության ավանդույթը, ինչպես նաեւ Հայաստանի համար կարեւոր հարցերի նկատմամբ ցուցաբերվող հետեւողական ուշադրությունը։
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատումը, ինչպես նաեւ անդրադարձ է կատարվել հումանիտար հարցերին։ Նորին Սրբությունը շնորհավորել է այդ ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը եւ հույս հայտնել, որ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը կդառնա համագործակցության եւ կայունության նոր փուլի սկիզբ։
Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է ՀՀ կառավարության հանձնառությունը խաղաղության օրակարգին՝ ի շահ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի բարգավաճման ու կայուն զարգացման»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրության մեջ:
