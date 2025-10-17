«Պատասխանատվությունը կրում է անձամբ վարչապետը»

Երեւան: Մեդիամաքս: Հոկտեմբերի 16-ին Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի է ունեցել Մայր Աթոռի կառույցներում պաշտոնավարող եպիսկոպոսների եւ հայաստանյան թեմակալ առաջնորդների ժողով, որի արդյունքում եպիսկոպոսները հանդես են հետեւյալ հայտարարությամբ.
«Վրդովմունքով տեղեկացանք, որ հոկտեմբերի 15-ին Արագածոտնի թեմում իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները թեմի Առաջնորդի, հոգեւոր սպասավորների եւ աշխարհական աշխատակիցների նկատմամբ իրականացրել են ապօրինի գործողություններ, որոնք ուղեկցվել են բացարձակապես չպատճառաբանված ու անհիմն խուզարկություններով, խաբեությամբ բերման ենթարկելու, բերման ենթարկված անձանց գտնվելու վայրերը ծածուկ պահելու, փաստաբանական աջակցություն ստանալու հնարավորությունից զրկելու հակաօրինական դեպքերով։
Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ նույն ամոթալի ոճով կալանք է կիրառվել Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տ․ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանի եւ Տ․ Գարեգին քահանա Արսենյանի նկատմամբ, կալանքի միջնորդություն է ներկայացվել թեմի գլխավոր հաշվապահի վերաբերյալ։ Ակնհայտ է, որ իշխող քաղաքական ուժը շարունակում է լծված մնալ Հայոց Եկեղեցին կազմաքանդելու չարամիտ ծրագրի իրագործմանը, թիրախավորելով եկեղեցականներին եւ իշխանական լծակների չարաշահմամբ՝ բռնաճնշումներ եւ վարկաբեկիչ գործողություններ իրականացնելով հոգեւոր սպասավորների եւ Եկեղեցու աջակիցների նկատմամբ։
Հակաեկեղեցական ապօրինի այս գործողություններով անթաքույց ոտնահարվել եւ արհամարհվել են նաեւ հավատավոր մեր ժողովրդի հոգեւոր զգացումները, փակվել են եկեղեցիներ, չեղարկվել են նախապես ծրագրված ծիսական արարողություններ, առանց քահանաների կատարվել են հուղարկավորություններ։
Ցավալի այս իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը կրում է օրվա իշխանությունը եւ անձամբ երկրի վարչապետը, որ տեւական ժամանակ ատելության խոսք ու անհանդուրժողականություն է տարածում Եկեղեցու եւ եկեղեցականների նկատմամբ, բացահայտ ոտնձգություններ կատարում Եկեղեցու դարավոր կարգերի հանդեպ։ Ըստ այդմ էլ այս ակնհայտ ոչ իրավական քրեական գործընթացների քաղաքական բնույթն ակնառու է դառնում, երբ դրանք անմիջապես հաջորդում են վարչապետի՝ Հայոց Եկեղեցին թիրախավորող հայտարարություններին։
Մեր կոչն է ՀՀ դատական եւ իրավապահ մարմիններին գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում եւ տուրք չտալ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահող պետական գործիչների կամայականություններին եւ խմբային շահերին։ Պետական լծակները պետք է ծառայեն բացառապես ազգային անվտանգության, հանրային համերաշխության եւ բարօրության կարեւորագույն նպատակներին եւ ոչ թե դառնալով հաշվեհարդարի գործիք՝ առաջ բերեն ներազգային թշնամանք ու պառակտում։
Հոգեւոր մեր սպասավորներին եւ հավատավոր մեր ժողովրդին հորդորում ենք չընկրկել, ամուր մնալ հավատքի ու աղոթքի մեջ, չերկնչել վտանգներից ու սպառնալիքներից եւ ամենայն ջանք ի գործ դնել ընդդեմ երկրում տեղ գտնող անարդարությունների եւ անօրինականությունների։
Թող Տերը ուժ եւ զորություն պարգեւի ազատազրկված մեր եղբայրներին եւ զավակներին, անսասան պահի մեր երկիրն ու Առաքելական Մեր Սուրբ Եկեղեցին այսօր եւ միշտ։ Ամեն»։
