Նուբար Աֆեյան. Շատ գործ ենք անում գերիների վերադարձի հարցով - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 14, 2025
Նուբար Աֆեյան. Շատ գործ ենք անում գերիների վերադարձի հարցով


Լուսանկարը` Pan Photo (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Գործարար եւ բարերար Նուբար Աֆեյանն այսօր հույս է հայտնել, որ խաղաղության գործընթացը կնպաստի բոլոր գերիների, այդ թվում իր ընկերոջ` Ռուբեն Վարդանյանի ազատ արձակմանը:

«Արդեն 2 տարի է՝ բավական շատ գործ ենք անում։ Թե՛ այլ երկրների ղեկավարները, թե՛ այստեղի կառավարությունը փորձում են ինչ-որ բան անել գերիներ վերադարձի հարցով։

 

Հուսով եմ, որ այս խաղաղության գործընթացի շրջանակում խաղաղություն եւ արդարություն կլինի»,- լրագրողների հետ զրույցում ասել է Նուբար Աֆեյանը:

Կարծիքներ

