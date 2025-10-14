Նուբար Աֆեյան. Շատ գործ ենք անում գերիների վերադարձի հարցով

Երեւան: Մեդիամաքս: Գործարար եւ բարերար Նուբար Աֆեյանն այսօր հույս է հայտնել, որ խաղաղության գործընթացը կնպաստի բոլոր գերիների, այդ թվում իր ընկերոջ` Ռուբեն Վարդանյանի ազատ արձակմանը:
«Արդեն 2 տարի է՝ բավական շատ գործ ենք անում։ Թե՛ այլ երկրների ղեկավարները, թե՛ այստեղի կառավարությունը փորձում են ինչ-որ բան անել գերիներ վերադարձի հարցով։
Հուսով եմ, որ այս խաղաղության գործընթացի շրջանակում խաղաղություն եւ արդարություն կլինի»,- լրագրողների հետ զրույցում ասել է Նուբար Աֆեյանը:
