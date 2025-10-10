Հայաստանը կարող է Սփյուռքից շատ օգտվել՝ առանց ծախս կատարելու

Ալբերտ Գրիգորյան, բիզնես վերլուծաբան, նախկինում՝ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում Engie-ի ներկայացուցչության տնօրեն
Խորհրդային ժամանակաշրջանում հայ հայրենադարձների փորձառությունը Հայաստանում, ինչպես նաև հետխորհրդային շրջանում Հայաստանից արտագաղթածների փորձառությունը Ֆրանսիայում բացահայտում են մի քանի էական ճշմարտություններ։
Հայրենադարձություն. զգացմունքային ընդունելություն և սահմանափակ ճանաչում
1946 թվականից սկսած հայրենադարձության ալիքները Հայաստան բերեցին այն ընտանիքներին, որոնց հայացքն ուղղված էր դեպի արտաքին աշխարհ։ Ընտանեկան կապերով շաղկապված վերադառնալով հայրենիք՝ այս հայրենադարձներն իրենց հետ բերեցին առանձնահատուկ մշակութային և վարքագծային մոտեցումներ։ Նրանց ներկայությունը առաջ բերեց հիացմունք, հետաքրքրություն, բայց միևնույն ժամանակ երբեմն նաև զգուշավորություն, նույնիսկ սպառնալիք զգալու զգացում։ Նրանք հակասական վիճակում էին. վերադարձ տուն՝ առանց այնտեղ լիարժեք ընդունված լինելու։ Խորհրդային և այնուհետև հետխորհրդային պետական կառույցները նրանց ցուցաբերում էին խորհրդանշական ընդունելություն՝ իրավունքների սահմանափակ իրացմամբ։ Նրանք պատասխանատու պաշտոններ հազվադեպ կարող էին զբաղեցնել. դրանք սովորաբար նախատեսված էին մանրակրկիտ «ընտրյալ» էլիտայի համար։ Նույնիսկ այսօր՝ անկախությունից ավելի քան երեսուն տարի անց, երկիմաստ հայացք է դեռևս սևեռված սփյուռքահայերի նկատմամբ՝ երբեմն առաջ բերելով հիասթափության զգացում։
Արտագաղթ դեպի Ֆրանսիա. օտարության ընդհանուր զգացում
Հետխորհրդային շրջանում Ֆրանսիա արտագաղթած հայերը նույնպես բախվեցին յուրահատուկ անջրպետի՝ ոչ միայն ֆրանսիական հասարակությունից, այլ երբեմն վաղուց այնտեղ հաստատված հայ համայնքից։ Ընդունելությունը հաճախ սառն էր՝ փոխադարձաբար չհասկացվածության զգացումով պարուրված։ Այն, ինչը զարմացրեց բազում ներգաղթյալների, այն էր, որ Ֆրանսիայում գտան նույն շփոթված և կասկածամիտ հայացքը, որով Հայաստանի հայերը ժամանակին դիմավորում էին հայրենադարձներին։ Այս փոխադարձ օտարության զգացումը բացահայտեց ավելի համընդհանուր իրականություն. երկու խմբերից ոչ մեկը լիարժեք իրեն չէր «տանը» զգում։ Ունենալով անցյալում նմանատիպ փորձառություն Հայաստանում՝ այս անջրպետը տարօրինակ կերպով սկսեց ընկալելի դառնալ Ֆրանսիայում։
Երկու դպրոց, երկու տեսլական. կրթական լրացում
Խորհրդային դպրոց. կարգապահություն և համախմբվածություն
Խորհրդային Հայաստանում դպրոցը պարտադրող բնույթ ուներ՝ կառուցված կարգապահության, քաղաքացիական պարտքի և հայրենասիրության վրա։ Ծրագրերը խիստ էին և կենտրոնացած էին ճշգրիտ գիտությունների վրա, դպրոցական ծիսակարգային մշակույթով. «Առաջին զանգը» նշանավորում էր նույն դպրոցում և գործնականում նույն դասարանցների հետ ավելի քան 10 տարվա ուսման սկիզբը, իսկ «վերջին զանգը» նշանակում էր դպրոցական կրթության վերջը և նոր կյանքի շրջափուլի սկիզբը։ Կային նաև պարտադիր շքերթներ մայիսի 1-ին և մայիսի 9-ին (15 խորհրդային հանրապետությունների դրոշներով, կարմիր վզկապերով և/կամ կոմունիստական երիտասարդական նշաններով), համազգեստներ, ծաղկային բուկետներ... միասնության և ընդհանուր համախմբվածության խորհրդանիշներ։ Աշակերտը ձևավորվում էր դպրոցի կողմից՝ ուղղահայաց ներգործության տրամաբանությամբ։
Ֆրանսիական դպրոց. ինքնուրույնություն և քննադատական մտածողություն
Ֆրանսիայում մանկավարժությունը աշակերտակենտրոն է։ Այն գնահատում է կրթական ճանապարհների ազատությունը, ուսման բազմազան մեթոդները և քննադատական մտածողության զարգացումը։ Մտավարժանքը, գրավոր արտահայտման կարևորությունը և թեզ-հակաթեզ-սինթեզ մոդելը կառուցում են ուսուցման գործընթացը այն կերպ, որ նպաստի անձի դրսևորմանը։ Այս մոդելը իրական մտավոր աճի աղբյուր է երեխաների համար։
Ցնցումը (շոկ) որպես շարժիչ ուժ և փոխակերպման հրամայական
Հայրենադարձների, արտագաղթածների և նրանց երեխաների այս փորձառությունները, հիմնված լինելով մշակութային, կրթական և վարքագծային տարբերությունների վրա, հաճախ դառնում են փոփոխությունը խթանող գործոններ, անձնական և կոլեկտիվ առաջընթացի հզոր լծակներ։ Դրանք մեզ ուսուցանում են, թե ինչ է տարագրությունը, և որն է ադապտացիայի կարևորությունը։ Այդ փորձառությունները խթանում են զարգացումը, հաջողությունը և դիմադրողականությունը։ Նրանք թույլ են տալիս ավելի նրբանկատորեն ըմբռնել մեր միջավայրը և ինքներս մեզ։
Կրթական տեսլականների, միգրացիոն բազմազան ուղիների և մշակութային զգայունությունների այս փոխլրացումը հայկական ազգային ծրագրերում պետք է ճանաչվի որպես ռազմավարական հարստություն։ Այն կարող է փոխակերպել հաստատությունները, մտածելակերպերը և կիրառությունները։ Այն կարող է Հայաստանը դարձնել հայկական բազմազանության լաբորատորիա. մի տարածք, որտեղ տարբերությունները ոչ թե բախվում, այլ լրացնում են միմյանց։
Ինչու և ինչպես մշակութային և կրթական շոկը վերածել փոխակերպման լծակի
Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ հաղորդակցությունը տեղի է ունենում լույսի արագությամբ, մինչդեռ Հայաստանը բախվում է առանձնակի ինտենսիվ տնտեսական և տեխնոլոգիական մրցակցության։ Լինելով շրջափակված՝ երկիրը պետք է դիմակայի բազմաթիվ մարտահրավերների։ Մարդկային գործոնը դառնում է վճռորոշ, իսկ երիտասարդների ուսուցումը՝ ռազմավարական առաջնահերթություն։ Ամեն տարի Հայաստանը մեծ միջոցներ է հատկացնում հանրակրթությանը, ինչպես նաև իր լավագույն ուսանողներին ուղարկելում աշխարհի ամենահռչակավոր հաստատություններ։ Սակայն շարունակում է հնչել նույն հարցը. նրանցից քանի՞սն են իրականում վերադառնում Հայաստան՝ ծառայելու երկրի շահերին:
Այս իրողությունը մեզ մղում է ձևավորել ռազմավարական մտածողություն Հայաստանի ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների, ազգային առաջնահերթությունների և բարեփոխիչ գործոնների վերաբերյալ՝ նպատակ ունենալով անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել Մեծ Վերադարձի համար։ Այս համատեքստում հայկական սփյուռքը հանդիսանում է վիթխարի հարստություն։ Հյուրընկալող երկրների հաշվին կրթված սփյուռքահայ երիտասարդությունը որևէ էական ծախս չի պահանջում հայոց պետությունից։ Բայց այն մարմնավորում է հսկայական ներուժ՝ տնտեսական, մտավոր, մշակութային, որը մնում է մեծամասամբ չօգտագործված։
Բազմակողմանի ռեսուրս
Հայաստանը այլևս կորցնելու ժամանակ չունի։ Դեպի Սփյուռք և մասնավորապես դեպի սփյուռքահայ երիտասարդություն բացվելը միայն ժողովրդագրական կամ տնտեսական հաշվարկ չէ։ Այն պետք է դառնա խոր փոփոխությունների իրական արագացուցիչը, որը կարող է օգտուտներ բերել հայ հասարակությանը մի քանի հարթության վրա.
- Ինքնություն և մշակույթ. Բազմամշակութային միջավայրերում մեծացած սփյուռքյան երիտասարդությունը իր հետ կբերի հայկական ինքնության «վերաթողարկված» տեսլական։ Նրանց լեզվական հմտությունները, հյուրընկալող մշակույթների նկատմամբ բացվածությունը և տեղական իրականությունների քննադատական տեսանկյունը կհարստացնեն ազգային բանավեճերը։ Նրանք մարմնավորում են ժամանակակից հայկականություն, որը ի վիճակի է մեկտեղել ավանդույթը և նորարարությունը։
- Հասարակություն և արժեքներ. Սովոր լինելով ներառական և ժողովրդավարական հասարակություններին՝ նրանք կարող են սերմանել հանդուրժողականության, երկխոսության և տարբերությունների հարգանքի մշակույթ։ Ժամանակակից հարցերի նկատմամբ նրանց գիտակցությունը՝ էկոլոգիա, հավասարություն, սոցիալական արդարություն, կարող է էներգիա ներարկել հանրային բանավեճերին և ներքին քաղաքական գործընթացներին։
- Տնտեսություն և նորարարություն. Ունենալով կիրառական հմտություններ և նորարարական ոլորտների փորձառություն՝ նրանք կարող են նպաստել տնտեսական դիվերսիֆիկացիային։ Նրանց գլոբալ սփռված ցանցը կարող է հեշտացնել արտասահմանյան ներդրումների ներգրավումը և շուկաների ընդլայնումը։
- Կատարողականություն և արդյունավետություն. Ինքնուրույնության, շարժունության և քննադատական մտածողության պայմաններում ձևավորված՝ նրանք տիրապետում են գաղափարները գործնականում իրականացնելու հազվագյուտ ունակությանը։ Այս գործառնական արդյունավետությունը բանալի է հանրային և մասնավոր հաստատություններն առաջ տանելու համար։
- Հաստատություններ և կառավարում. Մասնակցային համակարգերի և համընդհանուր արժեքների հետ նրանց փորձառությունը կարող է հարստացնել տեղական կառավարումը՝ ներմուծելով ավելի թափանցիկ, համագործակցային և արդյունքահեն մեթոդներ։
Տեսլականից դեպի իրականություն
Այս տեսլականը իրականություն դարձնելու համար Հայաստանը պետք է ձեռնարկի օրենսդրական և վարչական զգալի միջոցառումներ.
- Ինստիտուցիոնալացնել սփյուռքահայ երիտասարդների ընդունելության ծրագրերը (վերադարձի ծրագրեր, կամավորություն, պրակտիկա, ձեռնարկատիրություն)
- Հեշտացնել քաղաքացիություն ստանալը և կառավարչական պաշտոնների մատչելիությունը՝ թույլ տալու հանրային կյանքում լիարժեք մասնակցություն
- Առաջարկել 2-5 տարվա հարկային արտոնություններ Հայաստանում բիզնես սկսող ցանկացած սփյուռքահայ երիտասարդի համար
- Տրամադրել նպատակային դոտացիաներ այն տեղական հաստատություններին և ձեռնարկություններին, որոնք աշխատանքի են ընդունում սփյուռքի տաղանդներ
- Պետական ֆինանսավորում տալ սփյուռքյան երիտասարդության կողմից կամ հայաստանյան երիտասարդության հետ համատեղ առաջարկվող ռազմավարական ծրագրերին։
Վերոնշյալ միջոցառումները կլինեն ուժեղ ուղերձ. Հայաստանը ոչ միայն տուն է կանչում իր զավակներին, այլ ընդունում է նրանց որպես գործընկերներ։
Ազգային վերադարձի օր. խորհրդանշական և միավորող
Հայաստանը կարող է ավելի հեռու գնալ՝ հիմնելով «Վերադարձի օր»՝ սփյուռքին նվիրված ազգային տոն։ Այդ օրը կհանդիսանա առիթ՝ վերածելու վարչական ակտը հիշողության և ազգային միասնության կամավոր ակտի։ Այն թույլ կտա նոր հայացք ձգել պատմության վրա՝ արժևորելով պետության և սփյուռքի միջև զգացական կապերը։ Այդ կերպ նաև, ի տես բոլորի, կսահմանվի. վերադարձը պարտք չէ, այն տոն է։
Օգուտներ Սփյուռքի և հյուրընկալող երկրների համար
Սփյուռքի երիտասարդների համար.
Վերահայտնաբերել ինքնությունը ազատ և արժևորող միջավայրում
Անձնային և մասնագիտական զարգացում՝ առաջնորդություն, ձեռնարկատիրություն, սոցիալական ազդեցություն
Հայկական և միջազգային աշխարհների միջև անդրազգային կապակցվածություն
Օգտակար լինելու և իմաստալից ընդհանուր ծրագրին պատկանելության զգացում
Հյուրընկալող երկրների համար.
- Երկկողմանի կապերի ամրացում՝ շնորհիվ սփյուռքյանների, որոնք դառնում են Հայաստանի զարգացման դերակատարներ
- Կրթական ներդրումների արժևորում՝ հմտությունների վերաներդրմամբ միջազգային ծրագրերում
- Համընդհանուր արժեքների խրախուսում. ժողովրդավարություն, ներառականություն, նորարարություն
Եզրակացություն. պրագմատիկ գործողություններ և տեսլական
Մեր հարևանները մեծ ներդրումներ են կատարում իրենց երիտասարդության կրթության և բարձրորակ մասնագետների ներգրավման մեջ՝ շնորհիվ իրենց էներգետիկ ռեսուրսների։ Հայաստանը, չունենալով նման հարստություն, այնուամենայնիվ ունի եզակի առավելություն՝ սփյուռքը։ Այս հարստությունը ճանաչելը, այն լիարժեք ինտեգրելը ազգային գործընթացների մեջ և նրա ներգրավվածության համար պայմանները ստեղծելը պրագմատիկ քայլ է, որը պետք է լինի մեր տեսլականը։
Աշխարհի առաջ բացվելը չպետք է դիտել որպես ազգային ինքնության սպառնալիք, այլ որպես փոխակերպման պատմական հնարավորություն։ Հայաստանը չպետք է սպասի տնտեսական հրաշքի։ Նա արդեն ունի գանձ՝ իր սփյուռքյան երիտասարդությունը։ Ժամանակն է նրանց համար տեղ ստեղծել, որը կհամապատասխանի նրանց ճշմարիտ ներուժին։
Հ.Գ. Իմ դուստրը Ֆրանսիայում իր առաջին դասարանի առաջին օրը հագել էր էլեգանտ զգեստ և իր ձեռքին ուներ ծաղիկներ (խորհրդային/հայկական ավանդույթին համապատասխան)։ Նա տեսավ, որ իր դասակիցները հագել էին ջինս և մարզական կոշիկներ, և որ ոչ մի արարողություն չկար դպրոցում։ Նույն երեկոյան նա երդվեց այլևս երբեք չանել դա։ Այս մշակութային ցնցումը, թեև փոքր, բայց նշանավորեց հարմարման և փոխակերպման գործընթացի սկիզբը...
