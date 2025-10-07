Ամփոփվել են «Անհպում վճարումներ» թեստ-խաղի արդյունքները - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 07, 2025
Ամփոփվել են «Անհպում վճարումներ» թեստ-խաղի արդյունքները


Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են «Անհպում վճարումներ» մրցանակային թեստ-խաղի արդյունքները:

 

Թեստ-խաղը դիտվել է 458 անգամ եւ ունեցել է 23 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 10-ը:

 

Գրանցված մասնակիցներից բոլոր 7 հարցերին ճիշտ չի պատասխանել ոչ ոք: 

 

6 մասնակից ճիշտ է պատասխանել 6 հարցի՝ Սիլվա Բաղդասարյանը, Ելենա Հովհաննիսյանը, Քրիստինե Հակոբյանը, Արսեն Սահակյանը, Դավիթ Սարգսյանը եւ Անի Հարությունյանը:

 

Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Ելենա Հովհաննիսյանը` նա կստանա Գուրգեն Խանջյանի «Նստիր Ա գնացքը» գիրքը:

 

Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:

 

***

 

Ո՞ր տեխնոլոգիայով են իրականացվում անհպում վճարումները․

 

NFC  

 

Ո՞ր տարբերակով հնարավոր չէ անհպում վճարում իրականացնել․

 

Սմարթ հեռուստացույցով 

 

Նշվածներից ո՞րն անհպում վճարման տարբերակ չէ․

 

Western Union  

 

Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ անհպում վճարման գումարը գերազանցում է նախատեսված սահմանաչափը․

 

Անհրաժեշտ է լինում մուտքագրել գաղտնաբառը 

 

IDBank-ի քարտերով անհպում վճարումների ո՞ր տարբերակից կարող եք օգտվել․

 

NFC և QR կոդերով 

 

Միացյալ Նահանգներում սպառողների քանի՞ տոկոսն է այսօր օգտվում անհպում վճարման տարբերակներից․

 

90 տոկոս 

 

IDBank-ի քարտով վճարելիս ո՞ր գումարի դեպքում գաղտնաբառի կարիք չկա․

 

Մինչև 20 000 դրամ 

 

 

Մեր ընտրանին
