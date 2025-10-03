Ամփոփվել են «Ինչպե՞ս է աշխատում Face ID-ն» թեստ-խաղի արդյունքները - Mediamax.am

Ամփոփվել են «Ինչպե՞ս է աշխատում Face ID-ն» թեստ-խաղի արդյունքները


Լուսանկարը`


Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են «Ինչպե՞ս է աշխատում Face ID-ն» մրցանակային թեստ-խաղի արդյունքները:

 

Թեստ-խաղը դիտվել է 639 անգամ եւ ունեցել է 15 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 10-ը:

 

Գրանցված մասնակիցներից բոլոր 8 հարցերին ճիշտ չի պատասխանել ոչ ոք: 

 

3 մասնակից ճիշտ է պատասխանել 7 հարցի, սակայն նրանցից միայն մեկն է նշել ամբողջական անունն ու ազգանունը, ինչը մրցույթին մասնակցելուն պարտադիր պայման է:

 

Քրիստինե Հակոբյանը կստանա Դեյվիդ Ալենի «Ինչպես հասցնել բոլոր գործերը» գիրքը: 

 

Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:

 

****

 

Դեմքը ճանաչելու ի՞նչ տեխնոլոգիա է կիրառում Face ID-ն ․

 

Ինֆրակարմիր 3D քարտեզագրում 

 

Ինչպե՞ս է Face ID-ն կարողանում տարբերակել իրական դեմքը լուսանկարից․

 

Օգտագործում է խորքային ճանաչման տեխնոլոգիան  

 

Ինֆրակարմիր լազերային քանի՞ կետերի միջոցով է քարտեզագրվում մարդու դեմքը․

 

Մոտ 30000  

 

Apple ընկերության տվյալներով՝ որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահական մարդու դեմքով հնարավոր կլինի բացել ձեր iPhone-ը․

 

1/1000000  

 

Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ Face ID-ն մի քանի անգամ չի կարողանում ճանաչել դեմքը․ Հեռախոսն արգելափակվում է

 

Անհրաժեշտ է լինում մուտքագրել գաղտնաբառը 

 

Ինչպե՞ս է պաշտպանված անձնական տվյալների գաղտնիությունը Face ID օգտագործելիս․

 

Դիմաճանաչողական տվյալները մնում են միայն տվյալ սարքում 

 

Սարքն անջատել-միացնելուց հետո Face ID-ն աշխատո՞ւմ է․

 

Ոչ, սկզբում հարկավոր է մուտքագրել գաղտնաբառը  

 

Ո՞ր դեպքում Face ID-ն չի աշխատում․

 

Երբ փակել եք ձեր աչքերը 

 

 

 

