Ամփոփվել են Shazam-ին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները - Mediamax.am

Սեպտեմբեր 23, 2025
exclusive
Ամփոփվել են Shazam-ին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները


Լուսանկարը`


Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են Shazam ծրագրին նվիրված մրցանակային թեստ-խաղի արդյունքները:

 

Թեստ-խաղը դիտվել է 845 անգամ եւ ունեցել է 32 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 7-ը:

 

Գրանցված մասնակիցներից բոլոր հարցերին ճիշտ էր պատասխանել երեք մասնակից՝ Մանավազդ Մկրտչյանը, Նարեկ Չիլինգարյանը եւ Քրիստինե Հակոբյանը: 

 

Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Նարեկ Չիլինգարյանը` նա կստանա «Ազնավուրը Ազնավուրի մասին» գիրքը:

 

Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:

 

Ո՞ր երկրում է ստեղծվել Shazam-ը

 

Միացյալ Թագավորություն 

 

Ինչպե՞ս էր Shazam-ն կոչվում ամենասկզբում

 

2580 

 

Մինչև սմարթֆոնների կիրառումը՝ ինչպե՞ս էին մարդիկ օգտվում Shazam-ից

 

Զանգահարում էին հատուկ համարով, հեռախոսը պահում երաժշտության աղբյուրի մոտ և որոնվող երգի անվանումը ստանում SMS-ի միջոցով 

 

Ո՞ր ընկերությունը 2018 թվականին գնեց Shazam-ը

 

Apple  

 

Ինչպե՞ս է Shazam-ը ճանաչում երգը

 

Համադրելով աուդիո տվյալներն իր տվյալների բազայի հետ 

 

Կարո՞ղ է Shazam-ն աշխատել օֆլայն

 

Այո, այն ձայնագրում է երաժշտությունն ու նույնականացնում ինտերնետին միանալուց հետո 

 

Գործարկումից ի վեր քանի՞ երգի ճանաչման շեմն է հաղթահարել Shazam-ը

 

Ավելի քան 100 մլրդ  

 

Ո՞ր արտիստն է 2015 թվականին Shazam-ում որոնումներով առաջինը հատել 100 միլիոնի շեմը

 

David Guetta 

Կարծիքներ

