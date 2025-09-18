Ամփոփվել են QR կոդերին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները

Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են QR կոդերին նվիրված մրցանակային թեստ-խաղի արդյունքները:
Թեստ-խաղը դիտվել է 1216 անգամ եւ ունեցել է 61 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 12-ը:
Գրանցված մասնակիցներից բոլոր 8 հարցերին ճիշտ չի պատասխանել ոչ ոք:
2 մասնակից ճիշտ է պատասխանել 7 հարցի՝ Արփինե Անդրեասյանը եւ Ալիսա Մելքոնյանը:
Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Արփինե Անդրեասյանը` նա կստանա Դանիել Քանեմանի «Մտածողություն. արագն ու դանդաղը» գիրքը:
Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները:
***
Ո՞ր թվականին են ներկայացվել առաջին QR կոդերը
1994
Ինչպե՞ս է բացվում QR հապավումը
Արագ արձագանք (Quick Response)
Ո՞ր երկրում է այն ի սկզբանե նախագծվել․
Ճապոնիա
Ո՞րն էր QR կոդերի ստեղծման նախնական նպատակը․
Հետևել ավտոմոբիլային բաղադրիչների շարժին
Ինչպե՞ս են կոչվում QR կոդերի ամենափոքր տարրերը․
Մոդուլ
2024 թվականի վիճակագրությամբ ո՞ր երկիրն է ամենաշատն օգտագործում QR կոդերը․
Չինաստան
Ո՞ր պնդումն է ճիշտ QR կոդերի վերաբերյալ․
Կարող են սկանավորվել ցանկացած ուղղությամբ
Քանի՞ առևտրային կետում կարող ես վճարել idram-ի QR կոդերով կամ այլ անհպում վճարման տարբերակներով․
Ավելի քան 25000
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: