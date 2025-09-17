Սեպտեմբերի 27-ին և 28-ին կանցկացվեն Եվրոպական ժառանգության օրերը

Երեւան: Մեդիամաքս: «Եվրոպական ժառանգության օրեր» միջոցառումներն այս տարի Հայաստանում կանցկացվեն սեպտեմբերի 27-ին և 28-ին՝ «Ժառանգություն և ճարտարապետություն» խորագրով:
ԿԳՄՍ նախարարությունից հայտնում են, որ երկու օրվա ընթացքում ավելի քան 100 մշակութային կազմակերպություններ իրենց հարկի տակ կհյուրընկալեն այցելուներին, կկազմակերպվեն ցուցադրություններ, բանախոսություններ, արշավներ դեպի պատմամշակութային հուշարձաններ, համերգներ, գրական-երաժշտական ցերեկույթներ, կրթական, ինտերակտիվ ծրագրեր, հանդիպում-քննարկումներ, դասախոսություններ, մրցույթներ:
«Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագիրը պաշտոնապես հաստատվել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից 1991 թվականին, իսկ 1999 թվականին ծրագրին միացել է նաև Եվրամիությունը:
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս ԿԳՄՍ նախարարության, արդեն 25-րդ տարին է՝ ինչ միանում է համաեվրոպական այս միջոցառմանը։
