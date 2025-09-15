Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մեկնել է Վատիկան - Mediamax.am

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մեկնել է Վատիկան


Լուսանկարը` Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգ


Երեւան: Մեդիամաքս: Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այսօր մեկնել է Վատիկան:

Վեհափառը Վատիկանում հանդիպում կունենա Հռոմի Սրբազան Քահանայապետ Լևոն 14-րդ Պապի հետ, հայտնում են Մայր Աթոռից:

 

Մեդիամաքսը նշում է, որ դա կլինի Հայ Առաքելական եւ Կաթոլիկ եկեղեցիների ղեկավարների առաջին հանդիպումը Լևոն 14-րդի ընտրվելուց հետո:

