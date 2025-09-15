Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մեկնել է Վատիկան

Երեւան: Մեդիամաքս: Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այսօր մեկնել է Վատիկան:
Վեհափառը Վատիկանում հանդիպում կունենա Հռոմի Սրբազան Քահանայապետ Լևոն 14-րդ Պապի հետ, հայտնում են Մայր Աթոռից:
Մեդիամաքսը նշում է, որ դա կլինի Հայ Առաքելական եւ Կաթոլիկ եկեղեցիների ղեկավարների առաջին հանդիպումը Լևոն 14-րդի ընտրվելուց հետո:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: