Սպարտակ Կնտեխցյանի ժառանգությունը եւ ապագան կառուցելու փորձը

Սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանի Ճարտարապետների պալատում ճարտարապետ Սպարտակ Կնտեխցյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հիշատակի երեկոն էր, որը միավորեց ոչ միայն ճարտարապետության ոլորտի ներկայացուցիչներին, այլեւ քաղաքի պատմությունն ու մշակույթը սիրող երեւանցիներին։
Երեկոն երեք կարեւոր բաղադրիչ ուներ․ Սպարտակ Կնտեխցյանի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան, ցուցահանդեսը եւ «Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճի նախագծի մանրակերտի շնորհանդեսը։
Սպարտակ Կնտեխցյանը ծնվել է 1924 թվականին Գյումրիում։ Նրա ծնունդը, ինչպես վավերագրական ֆիլմում է պատմվում, ընտանիքի համար անսպասելի խառնաշփոթ էր․
«Երբ Սպարտակը ծնվեց, տանը մութ էր։ Մանկաբարձուհին շփոթվել էր եւ ասել, թե աղջիկ է ծնվել։ Դա մի փոքր հիասթափեցրել էր Սպարտակի հորը։ Առավոտյան, երբ պարզվեց, որ տղա է, բոլորի ուրախությունը կրկնապատկվեց»։
Երեկոն վարում էր ճարտարապետ Ալիկ Զուրաբյանը։ Նրա խոսքերը փոխանցում էին այն տարիների մթնոլորտը, երբ երիտասարդ ճարտարապետները հանդիպում էին իրենց մեծ ուսուցչին։
Կնտեխցյանի ստեղծագործական ճանապարհը մեծ ներդրում ունի Երեւանի ճարտարապետական դիմագծում։ Նրա ամենահայտնի աշխատանքներից են Երեւանի մետրոպոլիտենի «Մարշալ Բաղրամյանի» կայարանը, Հանրապետության հրապարակում գտնվող ցայտաղբյուրը, «Օվկիանոս» ձկան խանութը, «Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճը։
Սպարտակ Կնտեխցյանի ոչ բոլոր աշխատանքներն են կյանքի կոչվել։ Նրա անավարտ նախագծերի թվում են Երեւանի նոր կենդանաբանական այգու, Սպիտակի կինոթատրոնի, Հոկտեմբերյան քաղաքի այգու եւ մի շարք այլ նախագծեր։
«Այդ նախագծերը գլխացավանք էին իշխանության համար։ Դրանք շատ բարձր գաղափարներ էին կրում։ Ես միշտ զայրանում էի, որ աշխարհը նրան չի ճանաչում», - ասել է Ալիկ Զուրաբյանը:
Այս հուշերը ոչ միայն Սպարտակ Կնտեխցյանի, այլեւ ամբողջ մի սերնդի մասին են, որը հավատում էր, որ ճարտարապետությունը կարող է փոխել աշխարհը։
Միջոցառման ընթացքում ցուցադրված վավերագրական ֆիլմը ներկայացրեց Կնտեխցյանի կյանքի անհայտ դրվագները։ Հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ պատմություններ լսել նրա համարձակ գաղափարների եւ չիրականացված նախագծերի մասին։
Երեկոյի ավարտին ցուցադրվեցին Սպարտակ Կնտեխցյանի հանրությանը քիչ հայտնի նախագծերը եւ «Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճի մանրակերտը։
Ճարտարապետի որդին՝ Աղասի Կնտեխցյանը, տեղեկացրեց, որ ամառային կինոդահլիճի ներկայիս սեփականատիրոջ հետ երկխոսություն է հաստատվել, որը կարող է դրական արդյունքի վերածվել:
Աղասի Կնտեխցյանը շեշտել է, որ առաջարկվող նախագիծը նախատեսում է դահլիճի ճարտարապետական տեսքի ամբողջական պահպանում:
Միեւնույն ժամանակ, նշել է նա, միայն կինոդահլիճի գործառույթը այսօրվա պահանջներին չի բավարարում։ Նախագիծը նախատեսում է տարածքը վերածել բազմաֆունկցիոնալ մշակութային կենտրոնի։
«Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճը տարիներ շարունակ երեւանցիների մշակութային կյանքի կարեւոր վայր է եղել։ Դրա վերականգնումը ոչ միայն ճարտարապետական ժառանգության պահպանում, այլեւ քաղաքի մշակութային կյանքին նոր շունչ հաղորդելու հնարավորություն կլինի։
Նախագիծը թույլ է տալիս համադրել անցյալի արժեքներն ու ժամանակակից պահանջները՝ առանց կորցնելու պատմական ինքնությունը։
Աստղիկ Հովհաննեսով
Լուսանկարները՝ Էմին Արիստակեսյանի
