Շվեդիայի նախկին ԱԳ նախարարը եւ Իեն Գիլանը խոսել են Հայաստանի մասին

Երեւան: Մեդիամաքս: Շվեդիակի արտաքին գործերի նախկին նախարար (2019-2022թթ.) Ան Լինդեն եւ Deep Purple ռոք-խմբի վոկալիստ Իեն Գիլանը խոսել են Հայաստանի մասին:
Մշակութային երկխոսության հիմնադրամը հրապարակել է Scotland Forum 2025-ի շրջանակում կայացած միջոցառման տեսանյութը, որում Ան Լինդեն խնդրում է Իեն Գիլանին պատմել Հայաստանի հետ իր կապի մասին:
Ան Լինդեն նշել է, որ այսօր, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջեւ նշմարվում է խաղաղության հեռանկարը, շատ «կարեւոր է խոսել Հայաստանի մասին»:
Իեն Գիլանը պատմել է 1990 թվականին Սպիտակ իր այցելության եւ Rock Aid Armenia նախաձեռնության մասին:
Նա խոսել է նաեւ Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի վերակառուցման մասին, որը իրականացվեց «Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին» ծրագրի շրջանակում:
«Մենք ոչ միայն կառուցեցինք դպրոցը, այլեւ ապահովեցինք այն տարբեր երաժշտական գործիքներով: Կանոնավոր կապի մեջ եմ այդ դպրոցի հետ՝ այն ծաղկում է: Հրաշալի երեխաներ են այնտեղ երաժշտություն սովորում», - ասել է Իեն Գիլանը:
Անն Լինդեն Հայաստան եւ Ադրբեջան էր այցելել 2021 թվականի գարնանը, 2020 թվականի պատերազմից մոտ կես տարի անց, երբ զբաղեցնում էր ԵԱՀԿ Գործող նախագահի պաշտոնը:
