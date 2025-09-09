Ամփոփվել են Ուորեն Բաֆեթին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները - Mediamax.am

107 դիտում

Ամփոփվել են Ուորեն Բաֆեթին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները


Լուսանկարը`


Մեդիամաքսն ու IDBank-ը ամփոփել են ներդրող, Berkshire Hathaway ընկերության հիմնադիր Ուորեն Բաֆեթին նվիրված մրցանակային թեստ-խաղի արդյունքները:

 

Թեստ-խաղը դիտվել է 1663 անգամ եւ ունեցել է 50 մասնակից, որոնցից գրանցվել են 14-ը:

 

Գրանցված մասնակիցներից բոլոր 8 հարցերին ճիշտ չի պատասխանել ոչ ոք: 

 

4 մասնակից ճիշտ է պատասխանել 6 հարցի՝ Գոռ Քոչինյանը, Մհեր Շահինյանը, Գարիկ Ստեփանյանը եւ Գեւորգ Պապիկյանը: 

 

Նրանց միջեւ անցկացված «կույր վիճակահանությամբ» ընտրվել է Մհեր Շահինյանը՝ նա կստանա Նասիմ Թալեբի «Սեւ կարապը» գիրքը:

 

Ստորեւ ներկայացված են մրցանակային թեստ-խաղի ճիշտ պատասխանները.

 

Ինչ երաժշտական գործիք սովորեց նվագել 18-ամյա Ուորեն Բաֆեթը՝ գեղեցկուհի Բեթի Գալախերին տպավորելու համար:

 

Ուկուլելե

 

Ուորեն Բաֆեթի օրական կալորիների ո՞ր տոկոսն է ապահովում Coca-Cola-ն:

 

25% 

 

Մինչև 2020 թվականը ի՞նչ հեռախոս էր օգտագործում Ուորեն Բաֆեթը:

 

Ստեղնային Nokia

 

Apple ընկերության բաժնետոմսերի քանի՞ տոկոսն է պատկանում Ուորեն Բաֆեթին:

 

5.6% 

 

ԱՄՆ ո՞ր նախագահն է Ուորեն Բաֆեթին շնորհել Ազատության մեդալը:

 

Բարաք Օբաման 

 

Ազատ ժամանակի ո՞ր մասն է Ուորեն Բաֆեթը նվիրում ընթերցանությանը:

 

80%

 

Բաֆեթի կարծիքով՝ օրական քանի՛ էջ պետք է կարդալ:

 

500 էջ 

 

Ո՞ր բանաստեղծի երկերից էր Բաֆեթը մեջբերումներ արել 2017 թվականին բաժնետերերին ուղղված նամակում:

 

Ռադյարդ Կիպլինգ 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 9, 2025 16:48
Տեր-Պետրոսյան. Ռուսաստանի ներկայությունը հույժ անհրաժեշտություն է

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 9, 2025 14:37
Ամփոփվել են Ուորեն Բաֆեթին նվիրված թեստ-խաղի արդյունքները

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 9, 2025 14:09
Սեպտեմբերի 12-ին կկայանա Սպարտակ Կնտեխցյանի 100-ամյակին նվիրված երեկոն
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025