Սեպտեմբերի 12-ին կկայանա Սպարտակ Կնտեխցյանի 100-ամյակին նվիրված երեկոն

Սեպտեմբերի 12-ին կկայանա Սպարտակ Կնտեխցյանի 100-ամյակին նվիրված երեկոն


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Սեպտեմբերի 12-ին, ժամը 18:30-ին Հայաստանի Ճարտարապետների պալատում տեղի կունենա ճարտարապետ Սպարտակ Կնտեխցյանի 100-ամյակին նվիրված երեկոն:

Այն կվարի ճարտարապետ Ալիկ Զուրաբյանը: Մուտքն ազատ է:

 

Երեկոյի ընթացքում կցուցադրվեն լայն հանրությանը քիչ հայտնի նախագծերը, քննարկումներ կծավալվեն «Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճի ճակատագրի մասին, կցուցադրվի Սպարտակ Կնտեխցյանի մասին վավերագրական ֆիլմը:

 

Սպարտակ Կնտեխցյանը ծնվել է 1924 թվականին Լենինականում:

 

Հայրենական Մեծ Պատերազմի մասնակից է, Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ:

 

Հայտնի աշխատանքներն են`

 

- Երեւանի մետրոպոլիտենի «Մարշալ Բաղրամյանի» կայարանը;

- «Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճի 

- Հանրապետության հրապարակում գտնվող ցայտաղբյուրը

- «Օվկիանոս» ձկան խանութը;

- Երիտասարդական կենտրոնը Կոնգոյում:

 

Մահացել է 1996 թվականին Երեւանում:

 

 

