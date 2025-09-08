Գրքի փառատոնում Մեդիամաքսը 227 գիրք է վաճառել

Երեւան: Մեդիամաքս: Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնի տոնավաճառում սեպտեմբերի 5-ից 7-ը Մեդիամաքսի տաղավարում վաճառվել է 227 գիրք:
Մեդիամաքսն առաջին անգամ էր մասնակցում Գրքի երեւանյան փառատոնին` բոլոր գրքերը վաճառվում էին 20-ից 40 % զեղչով:
Մեդիամաքսի տաղավարում վաճառքների առաջատարը նոր հրատարակված Դավիթ Տոնոյան. Բանակը, քաղաքականությունն ու պատերազմը գիրքն էր՝ 89 օրինակ:
Լուսանկարը` Մեդիամաքս
Ներկայացնում ենք նաեւ այլ գրքերի վաճառքի տվյալները.
Վանոն ու Վազգենը. Երկու ընկերոջ կյանքն ու ողբերգությունը՝ 54 օրինակ:
Մեր հայրերի մոխիրը. Լեռնային Ղարաբաղի անկման պատմությունը՝ 29 օրինակ:
«Հայկական կարմիր»՝ 18 օրինակ:
«Երեւան. XX դար»՝ 16 օրինակ:
Ռուբեն Վարդանյան. «Դոն Կիխոտն» ու «վիշապները»՝ 14 օրինակ:
«Հայ լեգեոնականները. Զոհաբերություն եւ դավաճանություն Առաջին համաշխարհային պատերազմում»՝ 7 օրինակ:
Մեդիամաքսը շնորհակալություն է հայտնում է Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնի կազմակերպիչներին՝ մասնակցության հնարավորության համար:
