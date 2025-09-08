Գրքի փառատոնում Մեդիամաքսը 227 գիրք է վաճառել - Mediamax.am

Լուսանկարը` Photolure

Լուսանկարը` Մեդիամաքս


Երեւան: Մեդիամաքս: Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնի տոնավաճառում սեպտեմբերի 5-ից 7-ը Մեդիամաքսի տաղավարում վաճառվել է 227 գիրք:

Մեդիամաքսն առաջին անգամ էր մասնակցում Գրքի երեւանյան փառատոնին` բոլոր գրքերը վաճառվում էին 20-ից 40 % զեղչով:

 

Մեդիամաքսի տաղավարում վաճառքների առաջատարը նոր հրատարակված Դավիթ Տոնոյան. Բանակը, քաղաքականությունն ու պատերազմը գիրքն էր՝ 89 օրինակ:

Լուսանկարը` Մեդիամաքս

Ներկայացնում ենք նաեւ այլ գրքերի վաճառքի տվյալները.

 

Վանոն ու Վազգենը. Երկու ընկերոջ կյանքն ու ողբերգությունը՝ 54 օրինակ:

 

Մեր հայրերի մոխիրը. Լեռնային Ղարաբաղի անկման պատմությունը՝ 29 օրինակ:

 

«Հայկական կարմիր»՝ 18 օրինակ:

 

«Երեւան. XX դար»՝ 16 օրինակ:

 

Ռուբեն Վարդանյան. «Դոն Կիխոտն» ու «վիշապները»՝ 14 օրինակ:

 

«Հայ լեգեոնականները. Զոհաբերություն եւ դավաճանություն Առաջին համաշխարհային պատերազմում»՝ 7 օրինակ:

 

Մեդիամաքսը շնորհակալություն է հայտնում է Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնի կազմակերպիչներին՝ մասնակցության հնարավորության համար:

