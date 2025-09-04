«Հայկական կարմիր» գիրք-ալբոմը երեք օր վաճառվելու է բացառիկ գնով

Երեւան: Մեդիամաքս: Սեպտեմբերի 5-ին, 6-ին եւ 7-ին Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնի գրքի տոնավաճառում Մեդիամաքսի հրատարակած «Հայկական կարմիր» գիրք-ալբոմը կարող եք ձեռք բերել բացառիկ գնով. 10 000 դրամ՝ 14 900-ի փոխարեն:
Գրքի տոնավաճառը գործելու է Հանրապետության հրապարակում, Հայաստանի պատմության թանգարանի կամարաշարում՝ ժամը 12։00-ից 21։00-ը:
«Հայկական կարմիր» գիրք-ալբոմը խճանկարի ձեւաչափով ներկայացնում է Խորհրդային Հայաստանի 71 տարիները՝ 1921-ից մինչեւ 1991 թվական:
Յուրաքանչյուր գլխում առանձնացված են տվյալ տարվա կարեւոր քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ սպորտային իրադարձություններն ու ուշագրավ դրվագները:
