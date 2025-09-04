«Այբ» կրթական հիմնադրամը նոր տնօրեն ունի

Երեւան: Մեդիամաքս: «Այբ» կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանն աշխատակազմին է ներկայացրել հիմնադրամի նորանշանակ տնօրեն Վահե Գաբրիելյանին:
Վահե Գաբրիելյանը երկար տարիներ զբաղվել է դիվանագիտական գործունեությամբ, զբաղեցրել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանի, ԱԳՆ Դիվանագիտական դպրոցի տնօրենի պաշտոնները:
Արամ Փախչանյանը շնորհակալություն է հայտնել հիմնադրամի նախորդ տնօրեն Գոհար Հովհաննիսյանին՝ ռազմավարական փոփոխությունների փուլում հաջողությամբ առաջնորդելու եւ ակնկալվող գործառույթներն ու ինստիտուցիոնալ զարգացումներն ապահովելու համար:
Գոհար Հովհաննիսյանը կշարունակի իր աշխատանքն «Այբ» դպրոցում՝ որպես անձնակազմի ու ինստիտուցիոնալ զարգացման գծով ղեկավար:
