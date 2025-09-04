«Այբ» կրթական հիմնադրամը նոր տնօրեն ունի - Mediamax.am

529 դիտում

«Այբ» կրթական հիմնադրամը նոր տնօրեն ունի


Լուսանկարը` «Այբ» կրթական հիմնադրամ


Երեւան: Մեդիամաքս: «Այբ» կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանն աշխատակազմին է ներկայացրել հիմնադրամի նորանշանակ տնօրեն Վահե Գաբրիելյանին:

Վահե Գաբրիելյանը երկար տարիներ զբաղվել է դիվանագիտական գործունեությամբ, զբաղեցրել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանի, ԱԳՆ Դիվանագիտական դպրոցի տնօրենի պաշտոնները:

 

Արամ Փախչանյանը շնորհակալություն է հայտնել հիմնադրամի նախորդ տնօրեն Գոհար Հովհաննիսյանին՝ ռազմավարական փոփոխությունների փուլում հաջողությամբ առաջնորդելու եւ ակնկալվող գործառույթներն ու ինստիտուցիոնալ զարգացումներն ապահովելու համար:

 

Գոհար Հովհաննիսյանը կշարունակի իր աշխատանքն «Այբ» դպրոցում՝ որպես անձնակազմի ու ինստիտուցիոնալ զարգացման գծով ղեկավար:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 4, 2025 17:53
«Ծիրանի ծառ». միջազգային վավերագրական փառատոն Դեբեդում

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 4, 2025 17:31
«Հայկական կարմիր» գիրք-ալբոմը երեք օր վաճառվելու է բացառիկ գնով

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 4, 2025 16:58
«Այբ» կրթական հիմնադրամը նոր տնօրեն ունի
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025