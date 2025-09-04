Սեպտեմբերի 5-ից 10-ը Հայաստանում կանցկացվեն «Սարոյանական օրեր»

Երեւան: Մեդիամաքս: Վիլյամ Սարոյան հիմնադրամը սեպտեմբերի 5-ից 11-ը ներկայացնում է «Սարոյանական օրերը»։
Նախաձեռնությունն իրականացվում է ԱՄՆ դեսպանության և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ։
Միջոցառումների ծրագիր
5 սեպտեմբերի
• «Սարոյանական գույներ․ բառերից անդին»․ Սարոյանի նկարչական աշխատանքների ցուցադրության բացում․ դեռևս չցուցադրված 100 նկար, Գրականության և արվեստի թանգարան, ժամը՝ 11։00-ից (տոմսեր կարելի է ձեռք բերել մուտքի մոտ)
• Թատրոնի և կինոյի երեկո․ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, ժամը՝ 17։00 (մուտքն ազատ է)
6 սեպտեմբերի
• Գրքի շնորհանդես. Վիլյամ Սարոյան «22 անտիպ պատմվածք»․ հավաքածուն կազմել է Սքոթ Սեդրակյանը, հայերեն հրատարակությունը պատրաստել է «Անտարես հոլդինգը»: Գրքի երևանյան միջազգային փառատոնի, Սթենֆորդի համալսարանի, Մշակույթի նախարարության և Սարոյանի հիմնադրամ համատեղ նախաձեռնություն, ՀՀ ազգային պատկերասրահ, ժամը՝ 17։00 (մուտքն ազատ է):
7 սեպտեմբերի
• Սարոյանի անվան գրական մրցանակի հանձնում կարճ պատմվածքի անվանակարգում Գրքի երևանյան միջազգային փառատոնի փակման արարողության ժամանակ: ՀՀ ազգային պատկերասրահ, ժամը՝ 17։00 (մուտքն ազատ է)
8 սեպտեմբերի
• Վիլյամ Սարոյանը Ազգային գրադարանում․ Սարոյանի գրական և մշակութային ազդեցությունը և հայալեզու հրատարակությունները․ ՀՀ ազգային գրադարան, ժամը՝ 14։00 (մուտքն ազատ է):
• «Գնացքի պատմություններ» թատերական ներկայացում Հենրիկ Մալյանի թատրոնում: Ժամը՝ 19։00 (տոմսեր կարելի է ձեռք բերել մուտքի մոտ)
9 սեպտեմբերի
• Վիլյամ Սարոյան․ ընթերցանության երեկո․ նոր հրատարակված գործերի ընթերցում և քննարկում․ Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Ակյան պատկերասրահ, ժամը՝ 17։00 (մուտքն ազատ է)
10 սեպտեմբերի
• Երիտասարդ ստեղծագործողների աշխատանքներ․ Սարոյանի ազդեցությունը գրականության, թատրոնի, ֆիլմերի և տեսողական արվեստների ոլորտի հայ ստեղծագործողների նոր սերնդի վրա: ՀԲԸՄ երևանյան գրասենյակ, ժամը՝ 18։30 (մուտքն ազատ է):
