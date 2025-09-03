Սեպտեմբերի 6-7-ի արշավները. Վերելք Ուղտասար եւ գիշերակաց Ակնա լճում - Mediamax.am

Սեպտեմբերի 6-7-ի արշավները. Վերելք Ուղտասար եւ գիշերակաց Ակնա լճում


Լուսանկարը` ArmGeo

Լուսանկարը` North Peak

Լուսանկարը` ARI / ԱՐԻ

Լուսանկարը` My Hiking

Լուսանկարը` ArmGeo


Մեդիամաքսն առանձնացրել է սեպտեմբերի 6-7-ի առավել հետաքրքիր եւ յուրահատուկ արշավները: 

 

Առաջարկվող երթուղիների ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ արշավական ակումբների սոցցանցերի էջերում:

 

Սեպտեմբերի 6-7 (շաբաթ-կիրակի)

 

North Peak լեռնային ակումբ. Գիշերակաց Ակնա լճում եւ վերելքներ հարակից գագաթներ

 

Ակումբը հրավիրում է բոլոր լեռնասերներին մասնակցել վրանային գիշերակացով վերելքների Ակնա լճի շրջակայքում: Սեպտեմբերի 6-ին Երեւանից մեկնելու եք Կոտայքի մարզի Սեւաբերդ գյուղ, որտեղից բեռնատարով կհասնեք Ակնա լիճ (3030 մ): Լճի ափին կազմելու եք վրանային ճամբար, ինչից հետո վերելք կկատարեք 5 գագաթ՝ Քարհանք (3139 մ), Շամփրասար (3259 մ), Շուշան (3200 մ), Ակնասար (3258 մ), Նարինե (3200 մ): Առաջին օրվա երթուղու երկարությունը 12 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 800 մ: 

Լուսանկարը` North Peak

Երկրորդ օրը՝ սեպտեմբերի 7-ին, վաղ վերկացից հետո կքայլեք դեպի Աղուսարեր եւ վերելքներ կկատարեք Աղուսար (3335 մ), Արեւելյան Աղուսար (3434 մ), Արեւմտյան Աղուսար (3458 մ): Այնուհետեւ կքայլեք դեպի արեւմուտք՝ վերելք կատարելու Գեղմաղան (3319 մ) եւ Սեղանասար (3220 մ): Երկրորդ օրվա երթուղու երկարությունը 16 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 1100 մ: Ծրագիրը միջին բարդության է, մասնակցության համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ ֆիզիկական մարզավիճակ:

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

«Խարույկ» արշավական ակումբ. Վերելք Ուղտասար 

 

Առաջիկա հանգստյան օրերին ակումբն ուղեւորվում է Սյունիք՝ վերելք կատարելու Ուղտասար լեռ (3528 մ): Շաբաթ օրը Երեւանից կմեկնեք Սիսիան եւ կայցելեք Շաքիի ջրվեժ, Սիսիանի պատմության թանգարան, Տոլորսի ջրամբար եւ Սուրբ Հռիփսիմե ջրածածկ եկեղեցի: Գիշերակացը կկազմակերպվի հյուրատանը: 

Երկրորդ օրը վաղ առավոտյան կսկսվի վերելքը: Սիսիանից մինչեւ լեռան լանջեր կհասնեք ամենագնացներով, այնուհետեւ կքայլեք 5-6 կմ՝ հավաքելով մոտ 600 մ հարաբերական բարձրություն: Գագաթից հետո կտեսնեք նաեւ Ուղտասարի լիճն ու հիասքանչ ժայռապատկերները։

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Սեպտեմբերի 6 (շաբաթ)

 

Armenian Geographic արշավական ակումբ. Մթնալիճ, Ռապի լիճ եւ Աստղկան 

 

Շաբաթ օրն ակումբը հրավիրում է մասնակցել արշավի դեպի Արագածի բարձրլեռնային լճերը։ Առավոտյան Երեւանից ուղեւորվելու եք Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղ, որտեղից բեռնատարով կհասնեք մինչեւ 3000 մ բարձրության վրա գտնվող Ռապի լիճ։

Լուսանկարը` ArmGeo

Այստեղից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի Արագածի հյուսիսային պատը։ Այնուհետեւ կսկսեք քայլարշավը դեպի Մթնալիճ, որը մոտ 3500 մ բարձրության վրա է։ Լճի կապույտ հայելին չի կարող անտարբեր թողնել բնության սիրահարներին: Այնուհետեւ շարունակելու եք քայլքը դեպի Աստղկան լիճ։ Երթուղու երկարությունը 10 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 500 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

ARI / ԱՐԻ արշավական ակումբ. Քայլարշավ Աղավնավանք եւ Շառաչ ջրվեժ

 

Սեպտեմբերի 6-ին ակումբը քայլելու է Տավուշից Գեղարքունիք՝ բացահայտելու մարզի մշակութային եւ բնական հուշարձանները։ Առավոտյան կքայլեք դեպի Խնձորուտ գետի վրա գտնվող Շառաչ ջրվեժ, որը հայտնի է նաեւ Բայղուշ անունով:

Ջրվեժ իջնելու արահետը շատ միստիկ, հետաքրքիր եւ աննկարագրելի սիրուն է: Իջնելու եք պարանի օգնությամբ։

Լուսանկարը` ARI / ԱՐԻ

Այնուհետեւ ուղեւորվելու եք Ախնաբաթի անտառ, որտեղ կայցելենք Աղավնավանք միջնադարյան գողտրիկ եկեղեցին եւ կթափառեք կենու պուրակում: Երթուղու երկարությունը 8 կմ է: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

Սեպտեմբերի 7 (կիրակի)  

 

My Hiking արշավական ակումբ. Վերելք Արջանոց լեռ 

 

Սեպտեմբերի 7-ին ակումբն ուղեւորվում է Գեղարքունի մարզ՝ վերելք կատարելու Արջանոց լեռ (2385 մ): Սա համանուն լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթն է: 

Լուսանկարը` My Hiking

Արջանոցից բացվում են գեղեցիկ տեսարաններ, հատապես՝ դեպի Սեւանա լիճը: Երթուղու երկարությունը 10 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ մոտ 550 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

ArmLand արշավական ակումբ. Արշավ դեպի Մանթաշի ջրվեժ 

 

Կիրակի օրն ակումբ ուղեւորվում է Քարի լիճ՝ Արագածի ստորոտով արշավելու դեպի Մանթաշի ջրվեժ: Այն Մեծ Մանթաշ գյուղից 15 կմ հարավ է եւ ունի 21 մ բարձրություն: Ակումբը խնդրում է չգանցվել այս արշավին, եթե չունեք լեռնագնացության փորձ: 

Երթուղու երկարությունը 15-16 կմ է: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

«4 գագաթ» մանկապատանեկան լեռնային ակումբ. Վերելք Արմաղան 

 

Սեպտեմբերի 7-ին ակումբը մեկնում է Գեղարքունիքի մարզ՝ վերելք կատարելու Արմաղան լեռ (2829 մ): Սա հրաբխային լեռնագագաթ է, որը գտնվում է Գեղամա եւ Վարդենիս լեռնաշղթաների սահմանագլխին։ Այն ունի գեղեցիկ խառնարան եւ 1,5 մ խորությամբ փոքր լիճ: Արմաղանը ներառված է բնության պետական հուշարձանների ցանկում: Գագաթին կա նաեւ բազալտե եկեղեցի, որը կառուցվել է հին մատուռի ավերակների տեղում։ Երթուղու երկարությունը 11 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 650 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Armenian Geographic արշավական ակումբ. Արագածի Հյուսիսային գագաթ

 

Կիրակի օրն ակումբն իրականացելու է վերելք Արագածի Հյուսիսային գագաթ: Այս անգամ վերելքն իրականացվելու է նոր երթուղով: Այն սկսվելու է Ռապի լճից եւ ավարտվելու Գեղարոտի ջրվեժի մոտ։ Վաղ առավոտյան Երեւանից ուղեւորվելու եք Գեղաձոր գյուղ, որտեղից բեռնատարով բարձրանալու եք մինչեւ Ռապի լիճ, որտեղից սկսվելու է վերելքը: Այս երթուղով կտեսնեք լրիվ այլ Արագած՝ վայրի բնությամբ։

Լուսանկարը` ArmGeo

Վերելքից հետո իջնելու եք Արագածի խառնարան եւ գեղեցիկ արահետով քայլելու դեպի Գեղարոտի կիրճ: Երթուղին ավարտելու է Արագած գյուղում։ Արշավին կարող են մասնակցել միայն լեռնային արշավների փորձ ունեցողները: Երթուղու երկարությունը 12 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 1200 մ: 

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Հանգստյան օրերին ակումբի մյուս երթուղիներն՝ այստեղ

 

«Գիտարշավ» ակումբ. Թեթեւ արշավ դեպի Մարտունու 5 վանք

 

Սեպտեմբերի 7-ին ակումբը մեկնում է Մարտունու տարածաշրջան՝ այցելելու տեղի 5 վանք: Թեթեւ արշավի ընթացքում կտեսնեք Վանեվանքը, Կոթավանքը, Շողագավանքը, Մասրուց Անապատ եւ Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցիները: Գիտարշավի հետ կբացահայտեք վերոնշյալ հուշարձանների ճարտարապետական առանձնահատկությունները եւ պատմության գաղտնիքները:

 

Մանրամասները՝ հղումով

 

Պատրաստեց Յանա Շախրամանյանը 

Մեր ընտրանին
