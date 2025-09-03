Սեպտեմբերի 5-ից 7-ը կանցկացվի Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնը

Սեպտեմբերի 5-ին, 6-ին եւ 7-ին կանցկացվի Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնը:
Փառատոնի օրերին Հանրապետության հրապարակում, Հայաստանի պատմության թանգարանի կամարաշարում ժամը 12։00-ից 21։00-ը գործելու է գրքի տոնավաճառը, որտեղ բոլոր հրատարակիչները գրքերը վաճառելու են 20-ից 40 տոկոս զեղչով:
Ներկայացնում ենք փառատոնի ծրագիրը:
Սեպտեմբերի 5
12։00 Գրքի երեւանյան միջազգային ութերորդ փառատոնի բացման պաշտոնական արարողություն
Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի Որմնանկարների սրահ
13։00 Խոստովանություններ. անգլերեն պոեզիայի ընթերցում
Համլետ Առաքելյան, Անահիտ Ղազախեցյան (Հայաստան), Հելեն Մորտ (Միացյալ Թագավորություն)
14։00 Յարոսլավա Պուլինովիչ․ Դրամատուրգիան՝ որպես գրական ժանր (ռուսերեն)
15։00 Ջոնաթան Ֆրանզենի «Խաչմերուկներ» գրքի շնորհանդեսը
16:00 Հանդիպում գրող Մարկ Արենի հետ
18։00 Կարեն Ավետիսյան․Կինո եւ գրականություն՝ անհաշտ մտերմություն
19։00 Լուսինե Հովհաննիսյանի «Աշնան քսանչորսերորդ օրը» վեպի շնորհանդեսը
20։00 Արի օգնենք. Վազգեն Օհանյան, Անդրանիկ Համբարձումյան, Բորիս Լոնսկի եւ գրողներ
Հայաստանի պատմության թանգարանի դահլիճ
17։00 Հելեն Մորտ. Ստեղծագրության աշխատարան (անգլերեն)
18։00 Հանդիպում Ահմադ Աքբարպուրի (Իրան) հետ: Գրականության դերը մանուկների եւ դեռահասների կյանքում (պարսկերեն-հայերեն)
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գրադարան
14:00 Ինչպե՞ս պատրաստվել փիթչինգի․ Արմինե Ավանեսյանի բաց դասը
Բացօթյա
19։00 Հով Հար. Պերֆորմանս․ Նկարում ենք գրականություն․ Գույնը մարդու եւ բառի միջեւ
Սեպտեբերի 6
Որմնանկարների սրահ
12։00 Վիոլետ Գրիգորյան. Ինքնագիր գրական հանդեսի 11-րդ համարը
13։00 Կանանց ձայները համաշխարհային գրականության մեջ: Իրա վան Դեյկ, Մարիա վան Դորդրեխտ, Իրիս Կատեր Միրսալարի, Յաննա Լոնտյենս (անգլերեն)
14։00 Նորագույն պատմություն՝ առանց վավերագրության: Քննարկման մասնակիցներն են գրող եւ հրապարակախոս Տիգրան Պասկեւիչյանը եւ Civilnet-ի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանը: Քննարկումը կվարի Մեդիամաքսի տնօրեն Արա Թադեւոսյանը
16։00 Երբ գիրքը դառնում է կինո. Հովիկ Աֆյանի «Կարմիր» վեպի էկրանացումը
Հովիկ Աֆյան, Արամ Խաչատրյան, Տաթեւ Հովակիմյան, Ներսես Ավետիսյան, Նանոր Պետրոսյան
17։00 Ուիլյամ Սարոյանի «Քսաներկու անտիպ պատմվածք» ժողովածուի շնորհանդես
19։00 Պոետիկ փոթորիկ. Հասմիկ Սիմոնյան, Կարեն Անտաշյան, Անուշ Քոչարյան, Եր Կար
20։00 Գրիգոր Պըլտեանի «Դէպի մեծ փոխաբերութիւն», «Ձայնը գրեթէ. զրույցներ Գրիգոր Պըլտեանի հետ» (խմբագիր՝ Արամ Պաչյան) գրքերի շնորհանդեսը
Հայաստանի պատմության թանգարանի դահլիճ
13։00 «Հայերենի համար սեղմել 1» Արմեն Սարգսյանի հետ
14։00 Սուսաննա Մելիքյանի «Մայրության եւ մանկության ազգագրություն» գրքի շնորհանդես
15։00 Ալեքսեյ Վարլամովի «Օդսուն» վեպի շնորհանդես
16։00 «Վերջին գիշերը երկրագնդի վրա» կոմիքսի շնորհանդես
Զանգակ գրատուն
19։00 Թրեյսի Շեւալյեի «Մարգարտե ականջօղով աղջիկը» գրքի շնորհանդես
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գրադարան
12։00-15։00 Փիթչինգ. համագործակցության հարթակ գրողների, սցենարիստների եւ դրամատուրգների համար: Արեւիկ Աշխարոյան, Էլինա Հարությունյան, Հայկ Օրդյան, Նարինե Մալյան, Վահան Բադալյան (գրանցումով)
15։00-19։00 B2B հանդիպումներ հրատարակիչների հետ: Հայաստան, Ռուսաստան, Հունաստան, Վրաստան, Լատվիա, Իտալիա:
Բացօթյա
19։00 «Հեքիաթերեն» մանկական թատրոնի «Կապույտ աղվեսը» ներկայացումը
20։00 Երաժշտություն․ Gorgeouz Beats
Սեպտեմբերի 7
Որմնանկարների սրահ
12։00 Ռուբեն Գալչյանի «Մատենադարանի տիեզերագիտական ու քարտեզագրական ժառանգությունը» գրքի շնորհանդես
13։00 Էրիխ Ֆրոմմի «Ունենա՞լ, թե՞ լինել» գրքի շնորհանդես
14։00 Գրականություն եւ ընթերցողական մշակույթներ. խթանման ուղիներ․ քննարկում հրատարակիչների եւ ոլորտի պատասխանատուների հետ:
Դանիել Դանիելյան, Արմեն Մարտիրոսյան (Հայաստան), Գվանցա Ջոբավա (Վրաստան), Ալեսի Շրայբեր (Իտալիա)
15։00 Մեծ պատմություններ, փոքր լեզուներ. քննարկում հրատարակիչների եւ գրական գործակալների հետ: Ներսես Տեր-Վարդանյան, Արեւիկ Աշխարոյան (Հայաստան), Գվանցա Ջոբավա, Էլիսաբեդ Փիրծխալավա (Վրաստան)
16։00 Հասմիկ Սիմոնյանի բանախոսությունը․ Հացուտիք եւ գրականություն. սննդային միջադեպերը հին հայոց մեջ
17:00 Վերնատան ժառանգները. Ավիկ Իսահակյան, Արմինե Թամրազյան, Դավիթ Մաթեւոսյան, Սոնա Գրիգորյան, Վանիկ Խեչոյան, Սաբեթ Հովհաննիսյան
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գրադարան
15։00 Լիլիթ Ալթունյանի աշխատարանը ծնողների, մանկագիրների եւ նկարազարդողների համար: Հեքիաթի ու պատկերագրքի տարբերությունը
16:00 Յակոբ Օշականի Ամբողջական երկերի երկրորդ հատորի՝ «Ծակ֊պտուկը» վէպի շնորհանդես
17։00 Հանդիպում Անաստասիա Ստրոկինայի հետ
Հայաստանի պատմության թանգարանի դահլիճ
13։00 Փառատոնից փառատոն հրատարակված գրքերը․ Արքմենիկ Նիկողոսյան, Համբարձում Համբարձումյան, Արտավազդ Եղիազարյան, Ջեսահ:
14։00 Ռադկա Դենեմարկովայի «Փողեր Հիտլերից» գրքի շնորհանդեսը` հեղինակի մասնակցությամբ
16։00 Հանդիպում բանաստեղծ Հելեն Մորտի հետ․ Միացյալ Թագավորություն
16:30 Հանդիպում Էկա Քեւանիշվիլիի հետ
Բացօթյա
17։00 Մերի Եփրեմյան․ Պերֆորմանս․ Պատմում են վրձնահարվածները
Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն
19։00 Գրքի երեւանյան միջազգային փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողություն եւ գրական մրցանակաբաշխություն
