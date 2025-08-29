Դիլիջանցի պատանիները առաջին փորձն են ձեռք բերում Սրճարան #2-ում

Երեւան: Մեդիամաքս: Դիլիջանցի պատանիներն ու երիտասարդները հնարավորություն են ստացել աշխատանքային առաջին փորձը ձեռք բերել եւ հյուրընկալության ոլորտի հմտություններ սովորել Սրճարան #2-ում:
Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամից հայտնում են, որ տարվա ընթացքում Սրճարան #2-ն աշխատանքի հնարավորություն է տալիս շուրջ 32 դիլիջանցու, որոնցից 13-ը 14 եւ բարձր տարիքի պատանիներ են՝ աշակերտներ եւ ուսանողներ։
«Սեպտեմբերի 1-ը մեզ համար կրկնակի խորհրդանշական է․ մեր թիմում աշխատող դեռահասները վերադառնում են դասերին, բայց նաեւ շարունակում են իրենց ճանապարհը՝ սովորելով եւ զարգանալով աշխատանքային փորձի միջոցով։ Սրճարան #2-ը սոցիալական նախաձեռնության վառ օրինակ է․ այն հնարավորություն է տալիս դեռահասներին ու ուսանողներին աշխատել եւ հմտանալ՝ միաժամանակ մասնակից լինելով համայնքային կյանքին ու Դիլիջանում աշխատանքի նոր մշակույթի ձեւավորմանը», – ասել է սրճարանի տնօրեն Էդվարդ Պողոսյանը։
Սրճարան #2-ը հիմնադրվել է 2016 թվականին՝ «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի (հիմնադիրներ՝ Ռուբեն Վարդանյան եւ Վերոնիկա Զոնաբենդ) եւ ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի աջակցությամբ։ Դիլիջանում 2014 թվականին բացված UWC միջազգային դպրոցը քաղաքում նոր ու դրական փոփոխությունների խթան դարձավ՝ Ռուբեն Վարդանյանն ու Վերոնիկա Զոնաբենդը վստահ էին, որ դպրոցը չպետք է «կղզի» դառնա, այլ պետք է նպաստի ամբողջ քաղաքի զարգացմանը։
