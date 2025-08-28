EUMA-ն Գորիսում քննարկում է անցկացրել համայնքների եւ քաղհասարակության հետ

Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանին տեղակայված Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության (EUMA) անդամներն օգոստոսի 26-ին Գորիսում քննարկում են անցկացրել տեղական համայնքների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ:
Հայաստանում Եվրամիության Պատվիրակությունից հայտնել են, որ քննարկումը «նշանակալի քայլ էր Սյունիքի մարզի համայնքների հետ երկխոսության եւ համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ»:
«Քննարկումը մասնակիցներին հնարավորություն տվեց ավելին իմանալ առաքելության լիազորությունների եւ Գորիսում իրականացվող գործունեության մասին: Այն նաեւ հարթակ տրամադրեց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին՝ գենդերային եւ մարդու իրավունքների ոլորտներում իրենց գործունեությունը ներկայացնելու, տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակի մասին տեսակետներ հայտնելու համար:
EUMA-ն կշարունակի ջանքերը քաղաքացիական հասարակությանը ներգրավելու ուղղությամբ եւ քննարկումներ կնախաձեռնի իր գործունեության այլ վայրերում», - ասված է հաղորդագրության մեջ:
EUMA-ի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Եղեգնաձորում, այն նաեւ 6 կայան ունի Ջերմուկում, Եղեգնաձորում, Մարտունիում, Կապանում, Գորիսում եւ Իջեւանում:
Մեդիամաքսը նշում է, որ EUMA-ն Հայաստանում տեղակայվել է 2023 թվականին փետրվարին՝ ունենալով 100 դիտորդ: 2023 թվականի դեկտեմբերին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները որոշում էին կայացրել առաքելության կազմն ընդլայնել մինչեւ 209 դիտորդ:
Ս.թ. հունվարի 30-ին ԵՄ որոշեց EUMA-ի մանդատը երկարացնել երկու տարով՝ մինչեւ 2027թ. փետրվարի 19-ը:
