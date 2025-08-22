Դիլիջանի թունելը ժամանակավոր փակ է

Երեւան: Մեդիամաքս: Նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված օգոստոսի 21-ի ժամը 20։00-ից ժամանակավոր փակ է Դիլիջանի թունելը:
Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ թունելը փակ կլինի մինչեւ օգոստոսի 23-ի ժամը 08։00-ը։
Լուսանկարը` ytimg.com
Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ թունելը փակ կլինի մինչեւ օգոստոսի 23-ի ժամը 08։00-ը։
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: