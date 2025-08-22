Դիլիջանի թունելը ժամանակավոր փակ է - Mediamax.am

168 դիտում

Դիլիջանի թունելը ժամանակավոր փակ է


Լուսանկարը` ytimg.com


Երեւան: Մեդիամաքս: Նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված օգոստոսի 21-ի ժամը 20։00-ից ժամանակավոր փակ է Դիլիջանի թունելը:

Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ թունելը փակ կլինի մինչեւ օգոստոսի 23-ի ժամը 08։00-ը։

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Օգոստոս 22, 2025 14:54
Ներկայացվել են ԵՄ վիզաների ազատականացման համար կատարված քայլերը

Արտաքին քաղաքականություն | Օգոստոս 22, 2025 14:02
Բաքվում Սպիտակ տան հանդիպումը «պատմական շրջադարձային կետ» են որակում

Արտաքին քաղաքականություն | Օգոստոս 22, 2025 11:49
Իլհամ Ալիեւ. Հասել ենք մեր ուզածին, բայց չպետք է մոլորվենք քաղցր խոսքերով
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025