Օգոստոսի 23-24-ի արշավները. Վերելք Դիմաց լեռ եւ քայլարշավ Լաստիվեր

Օգոստոսի 23-24 (շաբաթ-կիրակի)
Հատիս Տուր. Վերելք Խուստուփ լեռ
Առաջիկա հանգստյան օրերին Հատիս Տուրը մեկնում է Սյունիքի մարզ՝ վերելք կատարելու Խուստուփ լեռ (3201մ): Այն հայկական լեռնաշխարհի գեղեցիկ գագաթներից է եւ գտնվում է Կապան քաղաքից 10 կմ հարավ-արեւմուտք:
Գիշերակացը նախատեսված է վրանային ճամբարում, իսկ վերելքը կսկսվի վաղ առավոտյան:
Օգոստոսի 23 (շաբաթ)
ARI / ԱՐԻ արշավական ակումբ. Արշավ Մանթաշի ջրվեժ
Շաբաթ օրն ակումբը մեկնում է Շիրակի մարզ՝ Մանթաշի ջրվեժում մի լավ զովանալու:
Լուսանկարը` ARI / ԱՐԻ
21 մ բարձրություն ունեցող ջրվեժը գրանցված է Հայաստանի բնության պետական հուշարձանների ցանկում:
Քայլարշավը կսկսվի եւ կավարտվի Արագածի Քարի լճի մոտ:
Երթուղու երկարությունը 16 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 670 մ:
«Խարույկ» արշավական ակումբ. Վերելք Դիմաց լեռ
Օգոստոսի 23-ին ակումբը վերելք է իրականացնելու Դիմաց լեռ (2360 մ):
Արշավը սկսվելու է Հաղարծին վանական համալիրից եւ անցնելու գեղեցիկ անտառային արահետով: Վերելքից առաջ կտեսնեք նաեւ Թաքնված ջրվեժը:
Լուսանկարը` «Խարույկ»
Երթուղու ընդհանուր երկարությունը 18 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 1000 մ:
Օգոստոսի 24 (կիրակի)
Armenian Geographic արշավական ակումբ. Վերելք Աժդահակ եւ Կարմիր Կատար
Կիրակի օրն ակումբը բարձրանում է Գեղամա լեռների ամենաբարձր գագաթը՝ Աժդահակ լեռը (3597 մ):
Երեւանից ուղեւորվելու եք Գեղարդ գյուղ, որտեղից բեռնատար մեքենայով կբարձրանաք մինչեւ Պայտասարի ստորոտ: Քայլարշավը կսկսվի 3000 մ բարձրությունից։
Լուսանկարը` ArmGeo
Նախ կբարձրանաք Կարմիր կատար, որն ունի գեղեցիկ խառնարան: Այնուհետեւ ճանապարհը կշարունակվի դեպի Աժդահակի գագաթ:
Արշավի ընթացքում կտեսնեք Վանքի լիճը (Վիշապալիճ), վիշապաքարեր, Աժդահակի խառնարանային լիճն ու Գեղամա ժայռապատկերները:
Երթուղու երկարությունը 12 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 700 մ:
ԱՐԻ Խոխա արշավական ակումբ. Թեժառույգ լեռ եւ Վիշապաքար
Օգոստոսի 24-ին ակումբը 6-14 տարեկան երեխաների եւ պատանիների համար առաջարկում է «թեժ» եւ «առույգ» ուղղություն: Այս անգամ ԱՐԻ Խոխան մեկնում է թափառելու Արագած լեռնավահանի վրա՝ վերելք կատարելու Թեժառույգ լեռ (3422 մ): Արշավը սկսվելու եւ ավարտվելու է Քարի լճի մոտ:
Ճանապարհին կտեսնեք նաեւ այստեղ տեղափոխված Վիշապ կոթողը եւ կպարզեք դրա առեղծվածը:
Լուսանկարը` ԱՐԻ Խոխա
Երթուղու երկարությունը 11 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 320 մ:
Գիտարշավ ակումբ. Քայլարշավ Շխմուրադի վանք եւ Նոր Վարագավանք
Կիրակի օրն ակումբը մեկնում է Տավուշի մարզ՝ քայլելու դեպի Շխմուրադի եւ Նոր Վարագավանք վանքեր:
Արշավի սկզբում գեղատեսիլ արահետով կքայլեք դեպի անտառի խորքում թաքնված միջնադարյան Շխմուրադի վանք (XII-XIII դդ․), որն առանձնանում է յուրահատուկ գավթով։ Ըստ պահպանված վիմագիր արձանագրության՝ այն կառուցվել է Սադուն Ա Արծրունի-Մահկանաբերդցի իշխանի հրամանով: Վանքի բակում կհանգստանաք եւ կվայելեք հայկական գինի։
Լուսանկարը` Գիտարշավ
Հաջորդիվ կայցելեք Բագատունյաց հարստության վերջին շառավիղ հանդիսացող Նոր Բերդի Կյուրիկյան իշխանների կողմից XII-XIII դարերում կառուցված Նոր Վարագավանք, որն այսպես են անվանել ի պատիվ Վասպուրականի Վարագավանքից XIII դարում տեղափոխված խաչափայտի մասունքի:
Երթուղու ընդհանուր երկարությունը մոտ 10 կմ է:
That Trail արշավական ակումբ. Արշավ Լաստիվեր
Օգոստոսի 24-ին ակումբը մեկնում է Երեւանից 140 կմ հեռավորության վրա գտնվող Ենոքավան գյուղ: Այստեղից՝ Yell extreme park-ից, քայլելու եք դեպի Խաչաղբյուր գետի վրա գտնվող Լաստիվերի ջրվեժներ ու քարանձավեր։
Լուսանկարը` That Trail
Երթուղու ընդհանուր երկարությունը 7 կմ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 300 մ:
