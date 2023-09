Գերմանիայի կանցլերի գրասենյակի մոտ բողոքի ակցիա տեղի կունենա

Սեպտեմբերի 23-ին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիա տեղի կունենա՝ Արցախում ցեղասպանությունը կանխելու նպատակով:

Այն համատեղ կազմակերպում են գերմանական Society for Threatened Peoples հասարակական կազմակերպությունը, Recognition Against Genocide, for International Understanding աշխատանքային խումբը, Գերմանիայի հայերի կենտրոնական խորհուրդը եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցու Գերմանիայի թեմը:

2023թ. օգոստոսի 23-ին կայացած ակցիան Լուսանկարը` Nora Erdmann

Ս.թ. Օգոստոսի 23-ին այս կազմակերպությունները բողոքի ցույց էին կազմակերպել Գերմանիայի դաշնային կանցլերի գրասենյակի մոտ՝ պահանջելով միջոցներ ձեռնարկել Արցախում ցեղասպանությունը կանխելու համար:

Լուսանկարը` Nora Erdmann

Ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին Society for Threatened Peoples կազմակերպությունը զգուշացրել էր Գերմանիայի կառավարությանը, որ Ադրբեջանը կարող է գրոհ նախապատրաստել Արցախի վրա:

Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները կոչ են անում Գերմանիայում բնակվող հայերին միանալ դրան:

Ակցիան մեկնարկելու է ժամը 12:00-ին եւ կտեւի մինչեւ ժամը 15:00-ը: