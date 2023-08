Մուսալեռից Արցախ՝ շտկելու եւ շտկվելու առիթները

Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին ամեն տարի առանձնահատուկ ոգեւորությամբ են սպասում Մուսալեռան ստորոտին՝ Թուրքիայում մինչ օրս հայաբնակ մնացած եզակի գյուղերից Վագըֆում: Հիմնականում օգոստոսին նշվող եկեղեցական այս տոնը սովորաբար նաեւ համընկնում է Մուսալեռի հերոսական ինքնապաշտպանության օրերի հետ: Այս տարի տոնախմբությունն է՛լ ավելի խորհրդանշական էր մուսալեռցիների համար. ամիսներ առաջ նաեւ Վագըֆին պատուհասած երկրաշարժից հետո առաջին անգամ են նորից երգում ու պարում միջերկրածովյան այս փոքրիկ հայկական անկյունում: Իրականում՝ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում շարելով ավանդական հարիսայի հսկա կաթսաները մուսալեռցիները իրենց ուրույն ձեւով պահում են այստեղ մնալու համար տարած պայքարի հիշողությունը:

Այս տարի մուսալեռյան ամենամյա տոնախմբությանը հեռվից ու հենց շրջափակված Արցախից հետեւելը յուրահատուկ փորձ է նաեւ ինձ համար: Փաստորեն՝ 108 տարի անց կրկին պաշարված ենք եւ կրկին ցեղասպանվելու վտանգի առաջ: Սա կարող է նշանակել երկու բան. առաջինը՝ վերջին մեկ դարը որպես ազգ իսկապես տանուլ ենք տվել, եւ երկրորդը՝ կրկին հնարավորություն ունենք շտկելու եւ շտկվելու:

Ի՞նչ նմանություններ ու տարբերություններ կան մնալու կամ գնալու եւ պարզապես ապրելու իրենց իրավունքի համար պայքարող Մուսալեռում ու այսօր պաշարված Արցախի միջեւ՝ փորձել ենք հասկանալ:

Թուրքիայի հարավում՝ աջ կողմում թողնելով Սիրիան, իսկ մյուս կողմից գրկելով Միջերկրական ծովը տեղակայված է ժամանակակից Հաթայի նահանգը, երբեմնի Իսկանդերունի (Ալեքսանդրետ) սանջակը, պատմական Անտիոքը (Անթաքիա) կամ պատմական Կիլիկիայի մի մասը: Այստեղ ապրող բոլոր ազգերը՝ արաբները, հայերը, ասորիները, հույները, թուրքերը, հրեաներն ու այլոք՝ առանձնահատուկ կապվածությամբ են խոսում Հաթայի մասին, բայց տարածքում գերիշխող մշակույթն ու լեզուն, ամեն դեպքում, վերջին մի քանի տասնամյակում մնում են արաբական՝ կամաց-կամաց, բայց վստահ տեղը զիջելով թուրքականին:

1915-ին, մինչ մուսալեռցիների նշանավոր ինքնապաշտպանությունը, ըստ տարբեր աղբյուրների, Հաթայի Սամանդաղի շրջանի մաս կազմող եւ Մուսալեռի շուրջ «փաթաթված» 6 հայկական գյուղերում հայերի թիվը հասնում էր մոտ 6 000-ի: Թուրք պատմաբան Օսման Քյոքերն իր 2014-ին տպագրված «Անթաքիայի, Իսկանդերունի եւ Մուսալեռան հայերը» գրքում շեշտում է, որ վերոնշյալ տարածքներում մուսալեռցիները դարձան փաստացի միակը, որոնց դեպքում բռնի տեղահանման հրամանը այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, իսկ տեղի մնացած ժողովուրդների շրջանում նաեւ եզակին, որ հաջողել են մի քանի գաղթ ու ետգաղթ ապրելուց հետո էլ պահպանել իրենց մշակութային բոլոր առանձնահատկությունները:

Մուսալեռի հայկական գյուղերում տեղահանության հրամանը ստանում են 1915-ի հուլիսի 30-ին՝ տները լքելու համար ունենալով ընդամենը 7 օր: Այս իրադարձություններին գրեթե զուգահեռ իրականացվեցին նույն սանջակի մաս կազմող եւ Մուսալեռից ոչ շատ հեռու գտնվող Անթաքիա եւ Իսկանդերուն քաղաքների հայերի դաժան կոտորածները, իսկ ընդամենը 6 տարի առաջ՝ Ադանայի հայտնի ողբերգությունը:

Մուսալեռում, սակայն, իրադարձությունների՝ բոլորովին այլ սցենարով զարգանալու ընթացքի մեջ մեծ դեր ունեցավ ծնունդով Մուսալեռան Յողուն Օլուք գյուղից բողոքական հոգեւորական, մուսալեռցիների շրջանում որպես նշանավոր առաջնորդ հիշտակվող Տիգրան Անդրեասյանը, ով մինչ այդ հոգեւոր ծառայություն էր իրականացրել Մարաշի Զեյթուն ավանում եւ տեսել, որ տեղահանության ճանապարհն իրականում ոչ այլ ինչ է, քան ճանապարհ դեպի մահ:

Մինչ այդ, երբ հուլիսի 26-ին տեղահանության հրամանը հասել էր հարեւան Քեսաբ՝ մուսալեռցիներն արտահերթ ժողով էին հրավիրել Խըդըր Բեկ գյուղի հայտնի Մովսեսի ծառի տակ, սակայն վերջնական համաձայնության չէին եկել՝ գնա՞լ, թե՞ դիմադրել: Բանն այն է, որ ժողովի մասնակիցների մի մասը վստահ էին՝ ընդամենը 150-200 որսորդական հրացանով երկար դիմագրավել չեն կարողանա: Մուսալեռն, ի վերջո, դյուրին լեռ չէ եւ նույնիսկ որպես թաքստոց ծառայելու դեպքում էլ ունակ չէ երկար կերակրել մի քանի հազար մարդու: Հուլիսի 30-31-ին, սակայն, այլեւս այլընտրանք չունենալով, Մուսալեռան ստորոտի գյուղերից Վագըֆից, Յողուն Օլուքից եւ Խըդըր Բեկից հայերը հավաքում են կահկարասին եւ անասուններին ու սկսում բարձրանալ դեպի լեռան բարձունք: Ըստ տարեց մուսալեռցիների՝ դիմադրությանը միացողների թիվը հասնում էր 4 300-ի, թեեւ տարբեր աղբյուրներում այս թվերը փոքր-ինչ տատանվում են:

Վահրամ Շեմասյանի «The Armenian Villagers» աշխատության մեջ, որտեղ մեջբերվում է Անդրեասյանի՝ «Սուվեյդիեյի դիմադրությունը» հուշագրության հայերեն բնօրինակը, մուսալեռցիները կառավարական ուժերի առաջին հարձակողական հարվածն ընդունեցին օգոստոսի 7-ին, երբ մոտ 200 զինվորականներով հարձակումից հետո հակառակորդը հետ է քաշվում Մուսալեռից՝ 5-6 զոհ տալով: Երկրորդ հարձակումը օգոստոսի 10-ին՝ արդեն 1 500 զինվորականներով էր եւ տեւեց ավելի քան 12 ժամ: Մուսալեռցիներն այս մարտում տալիս են 4, թուրքական բանակը՝ մոտ 100 զոհ եւ վիրավոր: Արդեն երրորդ՝ օգոստոսի 16-ի հարձակման ժամանակ բանակը փորձում է նեղացնել օղակն ու մոտենում են դեպի Դամլաջըք կոչվող տարածք՝ դիմադրության ընթացքում մուսալեռցիների ջրի միակ աղբյուրի մոտակայք, որտեղ կուտակված էին կանայք, ծերերն ու երեխաները: Դիմադրության մասնակից զինյալներն ընդհանուր հայտարարի են գալիս ինքնապաշտպանության նոր ռազմավարության շուրջ, որի առանցքային կետը կայանում էր կառավարական ուժերի խմբերին առանձին-առանձին շրջափակման մեջ գցելով ետ շպրտելը:

Սովի, զենքի պակասության եւ այլ՝ օր օրի ահագնացող խնդիրների պայմաններում մուսալեռցիները ի վերջո գալիս են ընդհանուր համոզման, որ «արտասահմանի», ժամանակակից լեզվով ասած՝ միջազգային հանրության հետ կապ հաստատելու խիստ կարիք կա: Դիմադրության վերջին օրերին կարեւոր այդ գործը վստահվել էր 5 երիտասարդի, որոնք անցնում են դեպի Ալեքսանդրետի նավահանգիստ եւ ինքնաշեն նավակով դուրս են գալիս բաց ծով: Որոշ ժամանակ անց՝ սեպտեմբերի 5-ին հորիզոնում սկսում են երեւալ մուսալեռցիների այդքան սպասված ռազմանավերը:

«Վափուր իգեյր, վափուր իգեյր» (նավ է գալիս), - բացականչում են այդ օրը բնավ նման բան տեսնելու հույս չունեցած մուսալեռցիները, ինչպես իր հուշերում հետո պիտի գրեր դիմադրության առաջնորդ Տ.Անդրեասյանը:

Մուսալեռի դիմադրությունը տեւում է 53, ոչ թե 40 օր:

Հուսահատությունը, «հաց բերողները» եւ «արաբ Հնչակյանները»

Որպես հերոսական դիմադրության անբասիր օրինակ ներկայացվող Մուսալեռան ինքնապաշտպանությունն իրականում անմասն չէր տարակուսանքներից, ընկճախտային տրամադրություններից ու տոտալ հուսահատության մթնոլորտից: Թուրքական «Իլեթիշիմ» հրատարակչության՝ 2021-ին լույս ընծայած «Արաբների 1915-ը. ցեղասպանություն, ինքնություն, աշխարհագրություն» գրքում համահեղինակ Շուլե Ջանի՝ «Մուսալեռան հայկական դիմադրությունը. 1939-ի գաղթն ու արաբները» հոդվածում նրա զրուցակիցներից արմատներով մուսալեռցի 67-ամյա Գաբրիելը ուշագրավ մանրամասներ է հաղորդում այս մասին.

«Շատ խրթին եւ վտանգավոր կետում էինք: Շատերի մոտ հուսահատություն եւ հոգեւոր ընկճախտ էր սկսել գլուխ բարձրացնել: Նրանցից մեկը Սխտոր մականունով մեր հայրենակիցն էր: Իր կնոջ՝ թուրքերի ձեռքն ընկնելը կանխելու համար գնում, ինչ-որ բան ասելու պատրվակով կանչում է նրան: Խեղճ կինն էլ բանից անտեղյակ, գնում մոտենում է ամուսնուն, երբ վերջինս հենց այդ պահին դանակը հանում, հուժկու շարժումով փորձում է քաշել կնոջ վրա: Երջանիկ պատահականությամբ դանակը կնոջը չի դիպչում»:

Մուսալեռի դիմադրության 53 օրերին լրջագույն մարտահրավերներից էր 4 000-ից ավելի մարդկանց սովից փրկելու խնդիրը: Սա, թերեւս, այն կետն է, որտեղ Մուսալեռի դիմադրության մեջ ակնառու դրսեւորում ստացավ հայերի եւ տեղի արաբ ալեւիների քաղաքական փոխգործակցությունը, տեղ-տեղ՝ պարզապես մարդկային կարեկցանքը:

Հայտնի է, որ Անթաքիայի գայմագամն այդ ժամանակ նույնիսկ հատուկ փաստաթուղթ է կազմել եւ ուղարկել տեղի ինքնակառավարման ուժերին՝ մանրամասն պարզելու տեղի արաբ ալեւի ընտանիքների՝ այդ օրերին կատարած առեւտրի աճող ծավալները:

Հայերին սահմանափակ քանակությամբ սնունդ հասցնելուց բացի տեղի արաբները մեկ այլ կարեւոր դերակատարում ունեցան Մուսալեռան դիմադրության՝ ողբերգական վերջաբանից խուսափելու հարցում: Մինչ օրս մուսալեռցիների շրջանում լեգենդներ են պտտվում Դրեյբաթի անունով արաբ ալեւի «բանագնացի» մասին, որի միջոցով դիմադրության առաջնորդներին հաջողվում էր երբեմն լուրեր ուղարկել Կիպրոս եւ Սիրիա:

Նշվում է նաեւ, որ հայերը փորձել են երեք նամակ հղել դեպի դուրս տեղի ուղղափառ հույն եւ արաբ քրիստոնյա համայնքների միջոցով. մեկը՝ Նուբար Փաշային, մյուսը՝ Հալեպում Ֆրանսիայի հյուպատոսություն եւ երրորդը՝ Հալեպում Հայ բողոքական եւ առաքելական եկեղեցիների թեմերի առաջնորդարաններ, սակայն մինչ օրս այս նամակների ճակատագիրը հայտնի չէ:

Հատկանշական է, որ նույն կարեկցալից մոտեցումը մուսալեռցի հայերը չտեսան տեղի սուննի մուսուլման արաբների կողմից, որոնք, ի տարբերություն արաբ ալեւիների, ոչ միայն չէին կարեկցում շրջափակված հայերին, այլեւ մասնակցում էին հայկական կոտորածներին հարեւան Դյորթյուլում, Հասսայում, Անթաքիայի կենտրոնում եւ այլուր:

Ի դեպ, մուսալեռցիների՝ ի դեմս արաբ ալեւիների բավականին բազմաքանակ «դաշնակից» ձեռք բերած լինելու հանգամանքը տարբերակում է նրանց հայկական մի շարք այլ ինքնապաշտպանություններից: Թուրք հեղինակ Լեւենթ Դումանն իր՝ «Հայրենիքի վերջին կտորը. ազգայնացման քաղաքականությունը Հաթայում» աշխատության մեջ ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ Երիտթուրքերը, իշխանության գալուն պես, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նախ իրենց քաղաքական գաղափարակիցը դարձնել շտապեցին Անթաքիայի ամենամեծաքանակ ու ազդեցիկ խմբին՝ սուննի մուսուլման թուրքմեններին եւ հաջողեցին:

Բնականաբար, այլ կարգավիճակում էին ալեւի արաբները, որոնց մի մասն անգամ միացել էր հայերի քաղաքական պայքարին դեռ 1890-ականներից, երբ տարածքում սկսեցին առավել ակտիվ խմբավորվել Հնչակյանները: Ավելին՝ «Ֆելլահ Հնչակյաններ» անունով պատմության մեջ անցած եւ կառավարական ուժերի կողմից կտտանքների ենթարկված 8 արաբ ալեւի զինյալների մասին մուսալեռցիները հիշում են մինչ օրս:

Վերադարձ, «երաշխիքներ» եւ կրկնակի գաղթ

Մուսալեռի հայերի պատմության ու այսօր Արցախում ծավալվող իրադարձությունների միջեւ, թերեւս, ամենացավալի նմանությունն այն պայմաններն են, որոնց ներքո հայությունը վերադարձավ հայրենիք, բայց այդպես էլ շունչ չքաշեց:

1915-ին ֆրանսիական ռազմանավերով մինչեւ եգիպտական «Սայիդ» նավահանգիստ հասնելուց եւ այնտեղ շուրջ 4 տարի վրանային կյանք վարելուց հետո մուսալեռցիները տարբեր տեղեր սփռված Իսկանդերունի սանջակի մյուս հայերի հետ հնարավորություն են ունենում վերադառնալ հայրենի տներ՝ ֆրանսիական վերահսկողության ներքո եւ փաստացի Սիրիայի կազմում: Իհարկե, այս բարի նոտայով էլ կցանկանայինք ավարտել Մուսալեռի հայերի դիմադրության պատմությունը, բայց….

1920 թվականից Ֆրանսիայի մանդատի ներքո Սիրիայի կազմ անցած Ալեքսանդրետի սանջակը, այդ թվում՝ Մուսալեռի շրջակայքի հայկական գյուղերը, 1937-ին նախ անցնում են թուրք-ֆրանսիական համատեղ հսկողության տակ, այնուհետեւ 1938-ին դրա տեղում ստեղծվում է Հաթայի ինքնավար հանրապետություն (որի Մեջլիսում ի դեպ կար նաեւ հայ պատգամավոր Մուսալեռից՝ Մովսես Տեր-Գալուստյանը), իսկ 1939-ից տարածքն ամբողջությամբ անցնում է Թուրքիայի վերահսկողության տակ:

Ժամանակի թուրքական մամուլում պատմական այս գործընթացների արձագանքներն ավելի քան հետաքրքիր են:

«Մենք լավ հիշում ենք Հաթայի՝ Թուրքիային միանալու օրերը: Չկար մի օր, երբ թերթերում հակահայ մի նյութ չտպագրվեր: Չինաստանում, ասենք, Մարկոսը կնոջ սիրեկանին սպանի՝ այդ պատմության արմատներն անպայման ինչ-որ կերպ կհասնեին Հաթայ եւ հայերի դեմ բարկությամբ եւ ատելությամբ լի խոսույթ կօգտագործվեր», - 1946-ին «Նոր լուր» թերթի իր սյունակում գանգատվել էր թուրքական մամուլում հայերի դեմ ատելության խոսքի դրսեւորումներից պոլսահայ գրող եւ խմբագիր Զավեն Բիբերյանը:

Շուլե Ջանի՝ «Մուսալեռան հայկական դիմադրությունը. 1939-ի գաղթն ու արաբները» հոդվածում հեղինակը ուշագրավ մեկնաբանություն է թողնում, թե ինչու էր նորաստեղծ Թուրքիայի հանրապետության համար այդքան կարեւոր Իսկանդերունի սանջակի «վերամիավորումն» իրենց հետ: Ըստ նրա՝ դա նախկին Օսմանյան կայսրության մի մասի վրա կազմավորված Թուրքիայի ազգայնացման պարտադիր պայմանն էր, եւ Հաթայն այս ամենի համատեքստում հանդես էր գալիս որպես «փրկության սպասող աղջիկ երեխա»:

«Երիտասարդ Թուրքիայի հանրապետությունը հանգիստ չէր քնի, մինչեւ գերությունից չազատեր հայրենիքի վերջին կտորը», - գրում է Ջանը՝ հավելելով, որ թուրքական քարոզչամեքենան զուգահեռաբար շատ արագ եւ արդյունավետ կերպով է իրականացրել տարածքի քաղաքական «թուրքացումը»՝ միջազգային հանրության առաջ լեգիտիմացնելով Հաթայի հանդեպ իր պահանջատիրությունը: Այս դրվագի համեմատությունը ժամանակակից Ադրբեջանի ներքին ու արտաքին ձգտումների հետ մենք, իհարկե, կթողնենք ադրբեջանագետներին:

Պակաս ուշագրավ չէ «Ժամանակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Մարտիրոս Քոչունյանի եւ իր գործընկերներից Թորոս Ազատյանի՝ Թուրքիայի հանրապետության հիմնադրման 15 ամյակին նվիրված «Արմաղան» անունով 82 էջանոց մենագրությունը, որտեղ վերջիններս անդրադառնում են հանրապետության կազմում ապրող հայերի թվին, կյանքի պայմաններին եւ այլ մանրամասների: Առանձին բաժին հատկացնելով Հաթային, պոլսահայ այս գործիչները պնդում են, թե այստեղ հայերն ապրում են խաղաղ, կենսուրախ եւ օգտվում իրենց բոլոր քաղաքացիական իրավունքներից: Ըստ «Հայերը ժամանակակից Թուրքիայում» աշխատության (2018) հեղինակ Թալին Սուջյանի՝ Ազատյանն ու Քոչունյանը պատահաբար չեն առանձնացրել Հաթայի հայերին. գիտեին, որ այդ թեման թուրքական իշխանությունների համար խիստ խրթին ու կարեւոր էր: Ի դեպ, ըստ «Արմաղան»-ի՝ 1938-ի դրությամբ Հաթայում, ներառյալ Սամանդաղը Մուսալեռով, Անթաքիան, Իսկանդերունն ու Դորթյոլը, ապրում էր շուրջ 30 000 հայ, որոնցից գրեթե 6 000-ը ուներ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք:

Ինչպես եւ կանխատեսելի էր՝ 1939-ին Թուրքիային վերջնական անցումից հետո Հաթայի հայությունը, այդ թվում մուսալեռցիների մեծ մասը կրկին, արդեն երկրորդ անգամ լքում են հայրենի տները:

Մեր օրերում Մուսալեռի գյուղերի փողոցներով քայլելիս ամենատխուրը, թերեւս, ոչ թե հին, ամբողջությամբ փլուզման եզրին գտնվող տներն են, այլ հենց «1925», «1936» կառուցման թվերի մակագրությամբ շենքերը, որոնք նույնպես հասցրել են մի քանի անգամ տերեր փոխել:

Հետազոտող Էսրա Դեմիրջի Աքյոլն իր «The Role of Memory in the Historiography of Hatay» աշխատության մեջ նշում է, որ 1938-1940 թթ.-ին Հաթայը լքել է 40 000 մարդ, այդ թվում՝ 25 000 հայեր: Հատկանշական է, որ նրանց կողքին գաղթել են նաեւ մեծ թվով ուղղափառ, ալեւի եւ սուննի արաբներ: Այս անգամ հայերի գաղթի ճանապարհը մեծամասամբ տարավ նախ Լիբանանի Այնճար կամ սիրիական Հալեպ, ոմանց ավելի ուշ՝ Խորհրդային Հայաստան:

Ներկայում Մուսալեռի ստորոտի 6 հայկական գյուղերից միայն Վագըֆն է, որ ունի մոտ 80 հոգանոց հայկական ներկայություն: Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին, սակայն, գյուղը տարվա մեջ մեկ անգամ կրկին «կենդանանում», գունավորվում է հայերենի տարբեր բարբառներով, իսկ գյուղի՝ 19-րդ դարի Սուրբ Աստվածածնի բակում եփվում է ավանդական հարիսան՝ որպես Մուսալեռի դիմադրության ամենավառ հիշվող խորհրդանիշերից մեկը: Մոտ 300 հայ շարունակում են բնակվել նաեւ Իսկանդերուն քաղաքում եւ հատուկենտ ընտանիքներ հարեւան Անթաքիայում, Սամանդաղի կենտրոնում, Քըրըքհանում եւ Դորթյոլում:

Մուսալեռի հայերի դիմադրությունն անմահացվել է Ֆրանց Վերֆելի «Մուսալեռան 40 օրը» աշխարհահռչակ վեպում եւ պատմության մեջ մնացել որպես ցեղասպանության դեմ սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տնօրինելու վճռականության դրսեւորման հավաքական օրինակ, թեեւ որպես հերոսական ինքնապաշտպանության դրվագ այն 1915-ին միակը չէր. Օսմանյան կայսրությունում բռնի տեղահանման հրամանին չեն ենթարկվել եւ զինված ինքնապաշտպանության են դիմել նաեւ Վանի հայերը, 1894-1896-ին աբդուլհամիդյան բանակին եւ 1915-ին նույնկերպ անհավատալի դիմադրություն են ցույց տվել սասունցիները, լուրջ ինքնապաշտպանություն է կազմակերպվել Ուրֆայում, Մալաթիայում, Դերսիմում, եւ որքան էլ զարմանալի թվա՝ այդ ժամանակ արդեն իսկ մասամբ իսլամացված Համշենում: Ու թեեւ պաշտոնական պատմագրությունը համարում է այս դիմադրություններն ընկած՝ գուցե ժամանակն է, որպեսզի ինքներս մեզ ավելի հստակ հարցնենք՝ որտեղ են գտնվում հաղթանակի ու պարտության սահմանները, մեր ապագայի երաշխիքները, խաղաղության կամ կռվի, լինել կամ չլինելու մեր ընտրությունն ու այս ամենի մեջ մեր կարմիր գծերը՝ Մուսալեռից Արցախ, 1915-ից 1994 եւ 2020:

Սոֆիա Հակոբյան