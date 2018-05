15 կարեւոր գիրք Առաջին Հանրապետության մասին

Մեդիամաքսը 2017թ.-ի հոկտեմբերից, աշխատելով 100 տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունների մասին պատմող Հանրապետություն հատուկ նախագծի վրա, որոշեց պատմել այն գրքերի եւ հուշագրությունների մասին, որոնցից օգտվում է թիմը նախագծի հրապարակումները պատրաստելիս։

Առաջին Հանրապետության մասին մեծաքանակ գրքեր են տպագրվել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ սփյուռքի տարբեր կրթական, քաղաքական, մշակութային օջախներում։ Անկախության տասնամյակներին, նույնպես, զգալի գրականություն է հրատարակվել ու վերահրատարակվել, եւ երբեմնի արգելված կամ գրաքննության խիստ կապանքների տակ եղած պատմությունն այժմ հանրությանը ներկայանում է բազմակողմանի աղբյուրներով։

Հանրապետություն նախագծի համար օգտվել ենք գիտական տարբեր հոդվածներից, ուսումնասիրություններից, մենագրություններից, հուշերից եւ մամուլի հրապարակումներից։ Վերջին տարիներին ստեղծված տարատեսակ էլեկտրոնային գրադարանները մերօրյա հետազոտողի աշխատանքը զգալիորեն հեշտացնում են։

***

Այս առումով հատուկ կարեւորություն ունի Հայաստանի Ազգային գրադարանի Հայկական շարունակական հրատարակությունների համահավաք գրացուցակը, որտեղ կան Առաջին Հանրապետության տարիներին լույս տեսած թերթերի ամբողջական թվայնացված տարբերակները։

Մեծ է նաեւ Ազգային արխիվի կատարած աշխատանքը, որը տարիներ շարունակ ըստ ոլորտների՝ գրքերով հրատարակում է Առաջին Հանրապետությանը վերաբերող արխիվային նյութերն ու փաստաթղթերը։

Հասարակություն | 2018-05-31 11:31:22 Նոր հրատարակություն՝ նվիրված Հանրապետության 100-ամյակին

***

1917թ. աշնանը Հայաստանում տիրող իրադարձությունների մասին հետաքրքիր տեղեկություններ կան Հայկական կորպուսի հրամանատար, գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանի հուշերում: Գեներալի հուշերը զգալի տեղեկություններ են փոխանցում հայկական բանակի կազմավորման, կառուցվածքի, ինչպես նաեւ՝ կադրային սպաների մասին։

Թովմաս Նազարբեկյանը

***

Առաջին Հանրապետության ստեղծման ամենամեծ երախտավորներից Արամ Մանուկյանի մասին՝ նրա մահից հետո, բազմաթիվ հուշեր են հրատարակվել, որոնց մի մասը լույս է տեսել Հայրենիք ամսագրում։

1969 թվականին՝ Արամի մահվան 50-ամյակի տարելիցին, այդ հուշերը հրատարակվել են առանձին գրքով, իսկ 1991-ին՝ վերահրատարակվել Երեւանում՝ «Միքայել Վարանդյան» հրատարակչության կողմից։

Արամ Մանուկյանը

***

1918թ. Տրապիզոնի եւ Բաթումի, ինչպես նաեւ՝ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին շատ արժեքավոր տեղեկություններ կան Աստվածատուր Խաչատրյանի «Արեւելահայ եւ թուրք դիվանագիտական հարաբերությունները» գրքում։ Ա. Խաչատրյանն այս հետազոտությունն արել է վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանի հանձնարարությամբ։ Գիրքը հրատարակել է Հայաստանի Ազգային արխիվը՝ 2010թ.-ին։

***

Ուշագրավ է նաեւ Գայանե Մախմուրյանի պատրաստած եւ դարձյալ Ազգային արխիվի կողմից 2012թ. հրատարակված «Armenia in Documents of the U. S. Department of State 1917-1920, Compiled and translated by Gayane Makhmourian գիրքը։

***

Գիտական հետազոտություններից արժեքավոր է Ռիչարդ Հովհաննիսյանի Հայաստանի Հանրապետություն (Երեւան 2005թ.) մենագրությունը, որի չորս հատորները վաճառվում են Երեւանի գրախանութներում:

***

Համացանցում հասանելի են.

Սիմոն Վրացյանի հուշերը

Ալեքսանդր Խատիսյանի հուշերը

Դրանք Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ժամանակաշրջանի հետազոտության համար առաջնային նշանակություն ունեն։ Երկուսն էլ մասնակցել են պետության ստեղծմանն ու կայացմանը, բանակցություններ վարել։ Գրքերում կան հարուստ փաստական նյութեր, այլ աղբյուրներից ծավալուն մեջբերումներ։

***

Երեւանի Պետական համալսարանի Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը հայագիտության վերաբերյալ հարյուրավոր էլեկտրոնային գրքեր է հրապարակել։

***

Ալեքսանդր Խատիսյանի մեկ այլ աշխատությունը՝ «Քաղաքապետի մը յիշատակները» ((Պէյրութ 1991) հուշագրությունը թեեւ ուղղակի առնչություն չունի Առաջին Հանրապետության հետ, սակայն կարեւոր աղբյուր է 1910-ական թվականների Անդրկովկասի հասարակական-քաղաքական կյանքը պատկերացնելու համար։

Ալեքսանդր Խատիսյանը

***

Ուշագրավ է նաեւ Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակից կապիտան Ալեքսանդր Շնեուրի հուշագրությունը, որը թույլ է տալիս մարտական գործողությունների նկարագրությանը ծանոթանալ նաեւ օտարազգի զինվորականի աչքերով։

***

1998թ., երբ նշվում էր Մայիսյան հերոսամարտերի 80-ամյակը, Հայաստանի Ազգային արխիվի եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համատեղ ջանքերով լույս է տեսել «Սարդարապատ, Բաշ-Ապարան, Ղարաքիլիսա։ 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը» փաստաթղթերի ժողովածուն, որտեղ հայերեն եւ ռուսերեն հարյուրավոր նյութեր կան Մայիսյան հերոսամարտերի մասին։

***

Վահան Նավասարդյան, Հայաստանի անկախությունը, (Ժնեւ, 1924թ.)

Սիմոն Վրացյան, Հայաստանը բոլշեւիկեան մուրճի եւ թրքական սալի միջեւ, (Պէյրութ, 1953)

Լեւոն Շանթ, Մեր անկախութիւնը, (Պոսթըն 1925)

Այս երեք գրքերը օգտակար են բոլշեւիկների, թուրքերի, թաթարների հետ Հայաստանի հարաբերությունների մասին պատկերացում կազմելու համար։

***

Բախշի Իշխանյանի «Երկու ամիս բոլշեւիկյան բանտում» (Գահիրէ, 1924) հուշագրությունը նկարագրում է 1920թ. դեկտեմբերին իշխանությունը բոլշեւիկներին հանձնելուց հետո Հայաստանում ծավալված քաղաքական բռնությունները, ինչպես նաեւ՝ 1921թ. փետրվարյան իրադարձությունները։

***

Լեոն ունի հետաքրքիր հուշագրություն՝ վերնագրված «Անցյալից» (Թիֆլիս, 1925թ), սակայն խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր օգտվել մեծ պատմաբանի աշխատությունից, քանի որ զգալի տեղ է հատկացված հակադաշնակցական քարոզչությանը եւ դժվար է այն օբյեկտիվ համարել։ Սակայն կարծում ենք, որ որոշ հատվածներ, մասնավորապես՝ Տրապիզոնի բանակցությունների մանրամասները, ուշադրության արժանի են, քանի որ Լեոն՝ որպես փորձագետ, ընդգրկված է եղել պատվիրակության կազմում։

***

Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու «Հ.Յ. Դաշնակցությունն անելիք չունի այլեւս» աշխատությունը վերահրատարակել է Անի հայկական հետազոտությունների կենտրոնը:

Հովհաննես Քաջազնունին

Այն ներկայացնում է Քաջազնունու գնահատականները մեր ժողովրդի պատմության այդ ճակատագրական օրերի մասին։

Իհարկե, հնարավոր չէ անդրադառնալ Առաջին Հանրապետության մասին եղած ողջ գրականությունը, սակայն կարծում ենք, որ նշված ցանկը ինչ-որ կերպ օգտակար կլինի 20-րդ դարասկզբի մեր պատմությամբ հետաքրքրվողներին։

Միքայել Յալանուզյան