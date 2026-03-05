Ադրբեջանի ՊՆ. «Իրանի գործողությունները անպատասխան չեն մնա» - Mediamax.am

Մարտ 05, 2026
Ադրբեջանի ՊՆ. «Իրանի գործողությունները անպատասխան չեն մնա»


Լուսանկարը` en-academic.com


Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ «Իրանի կողմից հարձակման գործողությունները անպատասխան չեն մնա»:

«Մարտի 5-ին Իրանի զինված ուժերն Իրանի տարածքից անօդաչու թռչող սարքերով հարձակումներ են իրականացրել Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության վրա, այդ թվում՝ միջազգային օդանավակայանի եւ այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքի ուղղությամբ»,- նշել են Ադրբեջանի ՊՆ-ում:

 

«Ամբողջ պատասխանատվությունը տեղի ունեցածի համար կրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը»,- ասվում է հայտարարության մեջ:

 

Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ պատրաստում է անհրաժեշտ հակամիջոցներ երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու, ինչպես նաև խաղաղ բնակիչների ու ենթակառուցվածքային օբյեկտների անվտանգությունն ապահովելու համար.

 

«Հարձակման այս գործողությունները անպատասխան չեն մնա»:

 

Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն ևս հայտարարությամբ է հանդես եկել.

 

«Ադրբեջանի տարածքի վրա այս հարձակումը հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին եւ նպաստում է տարածաշրջանում լարվածության աճին: Մենք պահանջում ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն անհապաղ պարզաբանի այդ հարցը, բացատրություններ տա եւ ձեռնարկի անհրաժեշտ անհետաձգելի քայլեր՝ ապագայում նմանատիպ միջադեպերի կրկնությունը կանխելու համար: Ադրբեջանական կողմը պահպանում է համապատասխան հակամիջոցներ ձեռնարկելու իրավունքը»:

 

Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոջթաբա Դեմիրչիլուն կանչվել է ԱԳՆ, որտեղ իրանական կողմին կտրուկ բողոք է հայտնվել:

 

Մեդիամաքսը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը մարտի 4-ին այցելել է Բաքվում Իրանի դեսպանատուն եւ ցավակցություն հայտնել Գերագույն առաջնորդ այաթոլա Սեյեդ Ալի Խամենեիի եւ բազմաթիվ խաղաղ բնակիչների զոհվելու կապակցությամբ:

 

Իրանի դեսպանը երախտագիտություն էր հայտնել Ադրբեջանի նախագահին՝ դեսպանություն այցելելու եւ ցավակցություն հայտնելու համար:




Մեր ընտրանին
