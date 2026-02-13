Շոյգուն Հայաստանում փոքր ռեակտորների կառուցումը «սպառնալիք» է համարում

Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանը ստիպված է հաշվի առնել միջուկային անվտանգության նոր սպառնալիքները՝ Հայաստանի տարածքում ամերիկյան փոքր ռեակտորների հավանական կառուցման պատճառով:
Ինչպես հայտնում է ՌԻԱ «Նովոստի»-ն, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն հիշեցրել է, որ տարածաշրջանը բարձր սեյսմիկական վտանգներ ունի, իսկ խորհրդային ինժեներները Հայկական ԱԷԿ-ի կառուցման ժամանակ կիրառել են եզակի լուծումներ, որոնք թույլ տվեցին կայանին կանգուն մնալ 1988 թվականի երկրաշարժի ժամանակ:
Շոյգուն նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի, որ իր տարածքի հարեւանությամբ «ատոմային տեխնոլոգիաների ոլորտում ամերիկյան փորձարկումներ են լինելու»:
Նա ասել է նաեւ, որ ԱՄՆ-ը օգտագործված միջուկային վառելիքի վերամշակման տեխնոլոգիաներ չունի, և եթե Հայաստանում հայտնվեն փոքր ռեակտորներ, օգտագործված վառելիքը պահվելու է երկրի տարածքում, ինչը եւս երկարաժամկետ ռիսկեր է ստեղծում: