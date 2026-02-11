Փաշինյանը կարեւորել է Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների խորացումը - Mediamax.am

Փետրվար 11, 2026
Փաշինյանը կարեւորել է Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների խորացումը


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարության մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեիին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանին՝ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 47-րդ տարեդարձի առթիվ:

Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղղված ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ՀՀ կառավարությունը կարեւորում է Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ ձեւավորված ռազմավարական հարաբերությունների շարունակական զարգացումն ու խորացումը:

 

«Համոզված եմ, որ Ձեր աջակցությամբ մեր երկրները կխորացնեն բազմոլորտ փոխգործակցությունը՝ կյանքի կոչելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող նոր նախաձեռնություններ, որոնք կնպաստեն նաեւ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ու կայունության ամրապնդմանը:

 

Լիահույս եմ, որ մեր երկու երկրների միջեւ ձեւավորված բարեկամական կապերն էլ ավելի կամրապնդվեն՝ ի բարօրություն Հայաստանի եւ Իրանի ժողովուրդների,- նշել է Փաշինյանը:

 

Իրանի նախագահին ուղղված ուղերձում վարչապետն ասել է, որ երկու երկրների միջեւ բարեկամական հարաբերությունները «խարսխված են փոխադարձ հարգանքի, անկեղծության եւ փոխվստահության վրա»:

 

«Ջերմությամբ եմ հիշում նախորդ տարի Երեւան կատարած Ձեր այցը, որի ընթացքում քննարկեցինք Հայաստան-Իրան բազմոլորտ օրակարգը եւ տարածաշրջանային զարգացումները, ինչպես նաեւ վերստին ընդգծեցինք մեր երկրների հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացնելու հանձնառությունը»,- նշել է Նիկոլ Փաշինյանը:

