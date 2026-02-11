Փաշինյանը ներկայացրել է սահմանազատման գործընթացը TRIPP-ի համատեքստում

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ TRIPP-ի իրագործման հարցում «կապուղիների, հաղորդակցությունների մասով մենք ունենք ըմբռնում, որ սահմանազատման գործընթացը մի փոքր այլ կերպ պետք է կազմակերպենք»:
«Այն հատվածներում, որտեղ պետք է անցնի երկաթուղի, խողովակաշար, էլեկտրահաղորդման գիծ, այդ հատվածում, ենթադրենք, պետք է 500 մ լայնությամբ տարածք, մենք մեկ ու կես կիլոմետր առնվազն պետք է նախ սահմանազատում եւ սահմանագծում անենք, որպեսզի կողմերից որեւէ մեկի մոտ կասկած չլինի, այդ միլիմետրի ճշտությամբ սահմանը ճշտենք, նոր իրականացնենք կապուղիների հետ կապված հարցերը», - Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:
Նա տեղեկացրել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները նաեւ հեռավար աշխատում են, տարբեր փաստաթղթեր, արձանագրությունների նախագծեր են մշակում:
«Ամենօրյա աշխատանք գնում է: Սահմանազատումը շատ մանրամասն եւ բարդ գործընթաց է», - հավելել է նա:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: