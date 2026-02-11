Փաշինյանը ներկայացրել է սահմանազատման գործընթացը TRIPP-ի համատեքստում - Mediamax.am

Փետրվար 11, 2026
Փաշինյանը ներկայացրել է սահմանազատման գործընթացը TRIPP-ի համատեքստում


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ TRIPP-ի իրագործման հարցում «կապուղիների, հաղորդակցությունների մասով մենք ունենք ըմբռնում, որ սահմանազատման գործընթացը մի փոքր այլ կերպ պետք է կազմակերպենք»:

«Այն հատվածներում, որտեղ պետք է անցնի երկաթուղի, խողովակաշար, էլեկտրահաղորդման գիծ, այդ հատվածում, ենթադրենք, պետք է 500 մ լայնությամբ տարածք, մենք մեկ ու կես կիլոմետր առնվազն պետք է նախ սահմանազատում եւ սահմանագծում անենք, որպեսզի կողմերից որեւէ մեկի մոտ կասկած չլինի, այդ միլիմետրի ճշտությամբ սահմանը ճշտենք, նոր իրականացնենք կապուղիների հետ կապված հարցերը», - Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:

 

Նա տեղեկացրել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները նաեւ հեռավար աշխատում են, տարբեր փաստաթղթեր, արձանագրությունների նախագծեր են մշակում: 

 

«Ամենօրյա աշխատանք գնում է: Սահմանազատումը շատ մանրամասն եւ բարդ գործընթաց է», - հավելել է նա: 

