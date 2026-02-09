Ալիեւն ընդունել է ԱՄՆ հրեական կազմակերպությունների անդամներին - Mediamax.am

Ալիեւն ընդունել է ԱՄՆ հրեական կազմակերպությունների անդամներին


Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւն այսօր Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ հրեական խոշորագույն կազմակերպությունների նախագահների համաժողովի նախագահ Բեթսի Բերնս Քորնի գլխավորած պատվիրակությանը:

ԱԶԵՐԹԱՋ պետական լրատվական գործակալության հաղորդագրության մեջ, մասնավորապես, ասվում է.

 

«Բեթսի Բերնս Քորնը գոհունակություն է հայտնել մեծ պատվիրակությամբ այցելելու կապակցությամբ՝ քննարկելու համագործակցության ընդլայնման հարցերը՝ հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը, ինչպես նաեւ վերջինիս լավ հարաբերությունները ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հետ:

 

Բեթսի Բերնս Քորնը շնորհավորել է անցյալ տարվա օգոստոսին Վաշինգտոնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղության օրակարգի առաջմղման գործում գրանցված հաջողությունների կապակցությամբ:

 

Նշելով, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանն արդեն սովորում են ապրել խաղաղության պայմաններում՝ Իլհամ Ալիեւն ընդգծել է, որ խաղաղության եւ կայունության ապահովումը զգալի ներդրում կունենա տարածաշրջանի զարգացման գործում, ինչպես նաեւ նշել է TRIPP-ի եւ փոխկապակցվածություն այլ նախագծերի կարեւորությունը տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման տեսանկյունից»:

